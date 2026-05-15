回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）の人気アニメ「呪術廻戦」放送開始5周年記念コラボキャンペーンが、5月15日から期間限定で行われます。

【写真】虎杖、伏黒、釘崎、七海、五条が…夏油、脹相も！ 全グッズの実物！ クリアファイル“裏側”のデザインは？

呪術廻戦は、芥見下々さんのマンガが原作のアニメ。2023年以来、2回目となる今回のコラボでは、同作のメインキャラクターの虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟をイメージしたコラボ寿司やグッズが登場します。

コラボ寿司では、虎杖の「黒閃（こくせん）」をイメージした「虎杖の麻辣汁なし担々麺」（600円、以下、税込み）、伏黒の好物と釘崎の名前をイメージして表現した「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」（380円）、五条の瞳の色と、七海の落ち着いた雰囲気をモチーフにした「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」（530円）が販売。

コラボ寿司には、1品オーダーするごとに特製カード（全5種）がランダムで1枚付属します。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、夏油傑、乙骨憂太、宿儺、脹相らもデザインされた「缶バッジ」（全15種）のほか、「アクリルスタンド」（全8種）、「アクリルステッカー」（全5種）がプレゼント。

3000円の会計ごとにコラボオリジナルデザインの「A4クリアファイル」（全5種）がもらえます。第3弾まで実施され、同月29日からの第2弾では、「ラゲージタグ」（全6種）、6月12日からの第3弾では「ラバーコースター」（全4種）がそれぞれ対象になっています。

※価格は店舗によって異なります。