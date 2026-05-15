「過去の日本と比較して、武器となるチームスタイルがもっとも確立されている」

森保一監督に率いられたサムライブルーの特筆すべき点は、これまでワールドカップ（W杯）を戦ってきたどの時代の日本代表よりも、チームの骨格となるスタイルが高いレベルで確立されているところだ。

相手のボール保持時には敵陣地から積極的に守備を行い、攻撃に転じればチーム戦術と個人技を融合させた切れ味鋭いスピーディーな展開でゴールを目指す。タフなディフェンスで敵にサッカーをさせない。攻撃は颯のように攻め立てて時間をできるだけ使わない。日本は歴代のチームが試行錯誤を重ねてきた結果、ここに勝利を目指すうえでもっとも効果的なスタイルへと到達したのだった。

日本のW杯での出発点となった1998年フランス大会で、監督を務めたのは岡田武史。世間がW杯初出場に沸くなか岡田は現実を直視した結果、対戦国の優勢を認め、そこから構築すべきスタイルを導き出す。それまでの4バックから実際は最終ラインが5バックで守る形に近い3バックへと変更し、守備重視のサッカーで世界に挑戦した。結果はグループリーグ全敗に終わったが、当時の日本のレベルを考えると岡田は最良の戦術で戦ったと言える。

自国開催となった2002年日韓W杯を指揮したのはフィリップ・トルシエ。このフランス人監督は、組織的な3バックをベースとする守備重視のスタイルで勝利を目指した。チームに守備陣が連動してオフサイドトラップを仕掛けるフラット3を浸透させ、W杯初勝利をもたらすと、さらに目標であったグループリーグを勝ち抜きベスト16へと導いた。

続く2006年ドイツW杯で日本を率いたジーコは過去の2大会の戦術から一転して、日本の向かうべきスタイルに攻撃サッカーを掲げた。技術、精神面で特出した才能を持った中田英寿を中心に、選手個人のインテリジェンスに勝利を託すサッカーへの追及は、まさにブラジル人らしい考え方だった。だが、極めて野心的な賭けとなったこのスタイルは完成を見ることなく、W杯本大会も1分2敗の完敗の結果で幕を閉じたのだった。

2010年南アフリカW杯のベンチのテクニカルエリアに立ったのは、アジア予選の途中で体調を崩したイビチャ・オシムからバトンを受け継いだ岡田。再び代表の指揮を執ることとなった岡田は、クラブチームを指揮した経験から、相手にサッカーをさせない前線からのプレスと、パスをつないでゴールを目指すという理想を持っていた。だが、代表ではその理想からの撤退を決断し、1998年に指揮した時のように現実路線へと舵を切る。

敵の攻撃を自陣で食い止め、後方から前線にロングボールを供給してゴールを目指す戦術へと変更する。この決断は正しかった。中澤佑二と田中マルクス闘莉王のセンターバックとアンカーに阿部勇樹を配置して中央を固め、本田圭佑をフォワードにするスタイルでベスト16へと辿り着いたのだった。

2014年ブラジルW杯を率いたアルベルト・ザッケローニは前任者の守備力に加え、中盤から前線にかけてパスをつなぐポゼッションスタイルを構築し、サッカー王国の地に乗り込んだ。しかし、2006年同様に日本の攻撃的なスタイルは世界で通用せず、1分2敗のグループリーグ最下位に沈んだ。選手たちが攻撃的な意識を持っていても実際の行動とは結びつかず、相手を切り崩すという迫力が絶対的に不足していたことは否めなかった。

2018年ロシアW杯は、ハビエル・アギーレから指揮権を受け継いでいたヴァイッド・ハリルホジッチが、本大会開幕の2か月前に解任されるという波乱の展開で大会に臨むことになる。代わってチームの先導者となった西野朗は、ポゼッションと素早いカウンターを融合させたサッカーでグループリーグを突破。ベルギーとの決勝トーナメント1回戦は2-0から逆転を許し敗れはしたものの、強豪国とも対等に戦えることを示す、日本サッカーが目指すひとつの到達点に上り詰めた試合だった。

情報化社会となり対戦国の研究が綿密にできるようになった現代では、相手の対応力は向上の一途を辿っている。その対応力を無力化するには、激しい守備で相手にサッカーをさせず、また攻撃では敵の守備網が構築される前に得点を奪うことが最善策となっている。

強豪国ドイツとスペインを相手に殊勲の勝利を挙げた2022年カタールW杯を戦った日本は、ロシアW杯でのスタイルをベースに、ゴールに向かうまでのプレーをできるだけ削ぎ落し、攻撃に転じた際のスピードがより増した集合体だった。

こうして、実力をつけてきた日本だが、個人的に今回のチームが歴代屈指と評価されるほどの高みへと到達するために、大きな役割を果たしたと考える敗戦がある。その試合はカタールW杯を終え、森保監督の続投が決定して最初の親善試合シリーズの第2戦目となった対コロンビア戦だ。

2023年3月シリーズの初戦となった対ウルグアイ戦が引き分けに終わり、迎えたこのコロンビア戦で、日本は先制したものの1-2の逆転負けを喫している。敗因は先発出場した伊東純也と三笘薫のドリブル突破を最大の武器としながらも、ポゼッションサッカーとの融合を目指したスタイルにあった。戦い方の幅を広げる意味合いもあったかもしれないが、手数の多さは攻撃スピードを失速させ、チームが作り出す流れを停滞させた。カタールW杯からの進化をよりテクニカルなサッカーに求めたことは、正解とはならなかった。

この試合をゴール裏からカメラのファインダー越しに見ていて感じたのは、もはや現代サッカーでは攻撃に手数と時間をかけてしまっては、待ち構える相手守備網を崩すことは難しくなるということだ。前線からの守備と、攻撃にはスピードが求められるサッカーへの傾向は、ロシアW杯の頃と比較してより強まっていた。

そして、日本はこの敗戦を教訓として、その後はスピードを重視するスタイルへの追及に邁進し、勝利を積み上げていくことになる。W杯出場8回目となる今回は過去の日本と比較して、武器となるチームスタイルがもっとも確立されていると断言できる。その確固たる戦い方によってどの選手が出場しても、大崩れをすることなく一定の高水準を保つ安定感のある試合運びができるようになったことが、今回のチームに期待感を抱く最大の理由だ。

戦術への迷いがなくなっているだけに、あとは選手が身体的にも、精神的にもベストの状態で試合に臨めるかが勝利への鍵となる。負傷した三笘薫の現状や、ほかの戦線を離脱している主力級選手の回復具合が気になるところだが、果たして北中米W杯に臨むメンバーは誰になるのか。15日のメンバー発表が待たれるところだ。（徳原隆元 / Takamoto Tokuhara）