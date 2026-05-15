2018年W杯直前のゴタゴタ劇…本番2か月前のハリル電撃解任はなぜ起きたのか──ロシア大会の舞台裏

ハリルホジッチ監督は選手たちへの求心力に欠けていた(C)Getty Images

ワールドカップの2か月前というのは、本大会に向けて選手の状態をチェックし、最終的なメンバーを決定するべき時期。そういう重要なタイミングに監督交代に踏み切ることには大きなリスクが伴う。

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1998年フランスから過去7大会連続で大舞台に参戦している日本代表がその大ナタを振るったのはわずか1回。今から8年前の2018年ロシアW杯の時である。

「ハリル（ヴァイッド・ハリルホジッチ）監督の解任が発表されるのではないか」という情報が飛び交ったのは、4月8日のこと。9日午後には当時のJFAハウスに報道陣が殺到。物々しい雰囲気に包まれた。

「（3月の）マリ戦、ウクライナ戦（ともにリエージュ）の後、監督と選手とのコミュニケーションや信頼関係が多少薄れてきました。今までのさまざまなことを総合的に評価し、この結論に達しました。私は1％でも2％でもW杯で勝つ可能性を追い求めていきたい」と会見に出席したJFA田嶋幸三会長（現名誉会長）はまず解任理由を説明した。

同時に技術委員長を務めていた西野朗監督を後任指揮官に据えることを説明。「最終的な意思決定は会長の専権事項だと私は認識しています」と最終的には田嶋会長自身が決断したことを明言したのだ。

とはいえ、その決断は遅すぎたようにも映った。それまでにも火種はいくつもあったからだ。ハリル監督は就任当初から体脂肪率12％以下を選手たちに押し付けたり、オフシーズンに突入したばかりに欧州組に猛烈な走りを課したりと、とにかく”自分流”が目立ったのだ。ホテルでのミーティングをコマ切れ状態で行うため、「休息の時間が取れない」と不満を抱く選手が続出。それをキャプテンだった長谷部誠（日本代表コーチ）が機嫌を損ねないように伝えて、改善をお願いしたこともあったという。

一方で、自分に意見をぶつけてくる本田圭佑（FCジュロン）や香川真司（C大阪）のような選手を遠ざけるなど、数々の問題があったのは事実。ハリル監督を招聘した霜田正浩技術委員長も2016年にはJFAを離れていて、指揮官をコントロールできる人間がいなかったのも大きかったが、スタッフや選手たちが手を焼いていたのは間違いない。