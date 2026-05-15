コミュニケーション教育の上手な教師が親に伝えたい、叱るタイミングと「叱る軸」の持ち方

全国でこの10年、3000時間以上の飛び込み授業を行い、いまもっとも日本の公立小学校を知っていると言っていい教師がいます。

数々の崩壊した教室をコミュニケーションの授業で立て直し、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などにも出演した菊池省三先生。

『足型をはめられた子どもたち』では、菊池先生が各地で出合った目を疑うような授業、規則を紹介しています。一方、解決策としてコミュニケーション教育の事例とともに、家庭での実践法も伝授しています。

「怒る」と「叱る」を区別する

菊池道場の若い先生から、よく相談を受けます。

「つい、がっつり子どもを叱ってしまって……」などと。

私だって、学校で子どもにイライラすることはもちろんありました。それはご家庭で「わが子に感じるもの」とは大きな違いがあるかもしれませんが。プライベートな、近い関係だからこそ感じる憤り、というものはあるでしょう。それと教室という公での関係は違うものです。

私自身は教室で、いくつかの心がけを持って子どもたちに接していました。このなかに、ご家庭でもご活用いただけるものもあるでしょう。

まずは「怒る」と「叱る」を区別すること。

「怒る」は単に感情の矛先を相手に向けること。一方、「叱る」は相手を思って強く意見をすることだと。

◆「叱るタイミング」で心がけること

叱るタイミングとしては、「その子の一年間の成長を見通す」ことを心がけていました。いまは新学期の4月だからこの点はまだ叱るまい、といった判断をしたものです。瞬間的に怒りが沸くこともありますが、「3学期の最後にこうなっている」という姿を想像してみるのです。

そして、一年間の成長を見通すための具体的な方法として重要視したのが4月の初期に「先生がみんなを叱る基準」をはっきりと3点、伝えたことでした。

1つ目 命に関わる行動をしたとき

2つ目 人の不幸の上に自分の幸せを築こうとしたとき＝いじめ

3つ目 学ぶことに対するリスペクトが感じられなかったとき＝授業に対して不真面目だったり、保護者に買ってもらった学習道具などを大切に扱わなかったりしたとき

1つ目はシンプルに「ベランダや窓から落ちそうになるようなことをしたとき」などです。

2つ目はつまり、いじめのことなのですが、この点を伝えるとき、強調したことがあります。

「それがあったかどうかの基準は、先生にあります」

そこは強く出るべきところです。子どもたちが「違う」「そんなつもりはなかった」と言っても、こちらがそう感じられるのなら、そうだと。

3つ目については、1980年代あたりまでは「同じことを2度注意しても直さず、3度目の注意になったとき」と言っていました。しかしこれは時代の変化によって、特別支援が必要な子どもが増えてきたため、「直したくても直せない」という状況が生じうるというところから言い換えるようになりました。

私はご家庭でも「こういう子どもに育てる」という軸を持たれて、「叱るべき３つの事項」を伝えてみるのはとてもよいことだと思います。

一方で、私が教員時代に子どもに対するアンガーマネジメントで「すごいな」と感心した話があります。当時の小学校教員の大御所、有田和正先生は、こうおっしゃっていました。

「私は、子どもに腹が立ったとき……その子をむしろ笑わせるんですよ」

偉大すぎる。私にはできないな、と思ったものです。

軸を持っている親の「詫び方」

ほめる、叱るということがあるのであれば、親が子どもに詫びる、という状況も当然あるでしょう。ただ、とても難しいことだと思います。

私が教員時代の学校現場で思い出すエピソードがあります。

「先生、上履きがありません」

担任していた学級のおとなしい女の子が困惑した表情で切り出してきたのです。

ある年の10月の朝のことでした。学級のひとりの子どもの上履きがなくなるという出来事があったのです。土曜授業の日です。

ちょうどその日は「毎日新聞」に私の記事が出た日でした。それも「いじめをなくそう」という主旨の内容でした。私は駅でそれを買って、職員室で広げるのも嫌味と思われるかなと、新聞を折りたたんでポケットに差していました。意気揚々としていた記憶があります。

まさにその日の朝に、上履きがなくなったのです。

その子と一緒に探してみましたが、見つかりません。しかもその日の午後は北九州でのセミナー講師を務める日でもありました。これをキャンセルすることも頭に浮かびました。いずれにせよ、探しても、探しても出てこなかったのです。焦りました。

そんな矢先、本人がニコニコしながら、少し申し訳なさげに言ってきました。

「先生、家に持って帰ってました」

金曜日が終わって、家で洗濯するために持って帰っていたのです。土曜日だから本人もちょっと勘違いしていたようでした。

翌週、私は朝のホームルームで子どもたちに詫びました。

「先生はみんなにあやまらないといけないことがある」と。

その女の子の上履きの話をしました。

「まさかとは思ったんだけど、一瞬先生はみんなを疑いました。もしかして、と思って。ごめんなさい」

「どう育てたいか」があるから詫びられる

なぜあやまれたかと言うと、私は教室で子どもたちに対し、「押している」状態だったからです。押している、とは、はっきりと子どもたちに「どう育てたいか」という軸を示せていた、ということです。

その年も4月に「いじめがあれば叱る」という点を子どもたちにはっきり示していました。だから自分自身が一瞬でも「いじめがあって、上履きを隠されたのでは」と疑った点を詫びることができたのです。

大人が子どもに対して「押しているのか」「押されているのか」。この点について少し説明が必要でしょう。

後者のほうがわかりやすいかもしれません。「押されている」というのは、言うまでもなく子どものほうが強気で、大人が弱気になってしまっている状態です。こうなってしまう背景には2つのパターンがあると思います。1つ目は子どもに対して深く関わろうとしすぎて拒否されてしまっている状態、2つ目は逆に関わってこなかったため、心理的距離が離れている状況も考えられます。

一方で「押している」とは何なのか。大人のほうから子どもに、「どう育てたいのか」という軸をしっかり示している状態です。こちらから判断の軸を示している。だからここから外れれば、あやまることも、叱ることも堂々とできるということです。以前、教室でドキュメンタリー映画のカメラが回っている状況でも、子どもを厳しく叱ったことがあります。

この「押しているか」は、保護者にとって子どもとの関係上で「叱りすぎた」「あやまりたいな」というときにも、行動の有効な判断基準になると思います。でんと構えてちゃんと子ども本人のことを「眺めている」という姿勢を見せられるかどうか。堂々とした軸を持っているのであれば、私は言葉であやまらずに態度で伝えることも可能だと思います。

逆に軸がなくて、親がその場の感情や優しさに流されたのなら、子どもに押される状況になっていきます。わがままを許すことにもなっていきます。これが積み重なると完全に押されてしまいます。いずれにせよ、大人の側の「子どもをどう育てたいか」という軸が必要で、それがあれば堂々としていられると思うのです。

家庭では、一家の中で譲れないものを3つ、最低でも1つは持っておくとよいでしょう。「家訓」というのはもう死語でしょうか。いずれにせよこちらに軸があれば、子どもの行動がそこに「適っている、外れている」という判断ができるのです。

全国でひっぱりだこの教師が教える、家庭での子どもの語彙の増やし方や行動を変えるほめ方