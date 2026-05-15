検察と裁判所は「同罪」である…無実を訴える人を絶望させる、日本の司法が抱える「異常な欠陥」

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈密室の取調室は「セコンドもレフェリーもいないリング」だった…検察の最大の武器「人質司法」の不条理〉に引き続き、検察と裁判所が一体となって無実の主張を封じ込める「人質司法」の理不尽な実態について詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

検察と裁判所は「同罪」

起訴後の被告人の勾留期間は原則2ヵ月間とされていますが、裁判所の職権によって更新されます。更新は、否認や黙秘を続けているかどうかにかかわらず、ほぼ自動的に行われているのが実情です。

起訴後の勾留では検察官による取調べはなく、勾留が続くあいだ、被告人は拘置所の中にただ閉じ込められているだけです。裁判の準備をしようにも、電話もパソコンも使えず、必要な資料を手に入れることもきわめて難しい。被告人は、裁判の準備段階ですでに非常に不利になるという、過度なペナルティを科されているのです。

こうした状況を、裁判所は少しもおかしいと思っていません。勾留をほぼフリーパスで更新する一方で、勾留取消や保釈の許可については非常に及び腰です。「人質司法」を横行させているという点で、裁判所は、検察と「同罪」と言えるでしょう。

刑訴法では、勾留の理由や必要がなくなった時や、勾留が不当に長くなった時には、裁判官の職権で勾留を取り消すか、保釈を許さなければならない旨を規定しています。

勾留取消は、起訴前・起訴後を問わず、被疑者・被告人に対する勾留の効力を確定的に消滅させることです。保釈保証金(保釈金)は不要で、一度勾留を取り消されれば、基本的に身柄拘束は復活しません。しかし、勾留の理由または必要がなくなった時の勾留取消率は2023年のデータで0.4％(4万1857人中186人)、勾留が不当に長くなった時の勾留取消率にいたっては、わずか0.007％(4万1857人中3人)です。

一方、保釈は、勾留されている被告人が保証金を納めることで一時的に身柄を解放してもらうことです。ただし、保釈条件に違反すると再び勾留される可能性があります。第一回公判期日(初公判)前の保釈率は、自白事件では26.5％なのに対し、否認事件では11.7％にすぎません。

裁判が始まる前から「処罰」が始まる

否認や黙秘を続けていると、保釈請求をしても、ほとんどの場合、検察官は「逃亡や罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れがある」という理由をつけて、保釈に反対します。

けれど、「逃亡」を合理的に推測できるケースは非常に稀です。「罪証隠滅」にいたっては、すでに主な証拠を捜査機関が全部押収しているのですから、できるわけがありません。どう考えても、否認や黙秘を続けていることへの嫌がらせとしか思えませんが、裁判所は、検察官の言い分を信用して、保釈請求を却下してしまいます。

すでに述べたように、20日間の取調べで否認を通した私は起訴後も勾留され続けました。

「人質司法」については弁護士から説明を受けていましたが、いざ自分がその立場におかれると、「人質司法」の理不尽さが改めて身に沁みました。無実の人間が「無実です」と主張すると、すべての自由を奪うという「処罰」が始まる。裁判も始まっていないうちから、どうして「罰」を受けなければいけないのか、と。

否認を続けている被告人の保釈は、裁判で重要な証人尋問がすべて終わった頃にやっと認められることが多いので、弁護団は、最悪の場合、私の身柄拘束は最重要証人であるBさんの証人尋問が終わるまで続くかもしれないと危惧していました。

起訴直後の09年7月に2回、裁判所(大阪地裁)に保釈請求をしましたが、案の定、いずれも検察官が「罪証を隠滅する、逃亡する」と強硬に反対したため却下され、それに対する準抗告(裁判官の処分に対する不服申し立て)も認められませんでした。

検察は、事件に関する厚労省の関与が大きく報道されるようになった頃に私が元上司のAさんに電話をして事実関係を確認したことや、勾留後に弁護団が事件当時の部下だった職員に当時の状況を確認したこと、さらには、私の家族や支援者の方々と弁護団とのコミュニケーションがしっかりとれていることまで、「口裏合わせだ」と決めつけ、「罪証隠滅のおそれが極めて高い」として保釈に反対しました。しかも、その間に自分たちは証拠を改竄したり、取調べ検察官全員がメモを破棄したりして、組織防衛を図っていました。やっていることがすべて逆。あべこべなのです。

10月半ばの3回目の保釈請求では、保釈許可決定が出ましたが、検察官が準抗告しました。その理由書を見た時、私は、「笑っている場合か」と思いながら、笑わずにはいられませんでした。理由書には、次のように書いてありました。

「被告人は本件への関与を全面的に否認し、不自然、不合理な弁解に終始している。したがって罪証隠滅のおそれがある」「予想されるマスコミからの取材攻勢を踏まえれば、被告人が逃亡するおそれは格段に強い」

「不自然、不合理」なのは検察のストーリーのほうです。それを否定すると、犯してもいない「罪」の証拠を隠滅するおそれがあるとは、どういうこと？ 「マスコミからの取材攻勢」を避けるために、一市民が家族も仕事も打ち捨てて逃亡すると、本気で思っているの？ 怒りを通り越して嗤うしかありません。

そもそも、罪証隠滅や逃亡のおそれがあることを示す具体的な理由がなければ勾留できないはずなのに、検察が出した理由は、あまりにも曖昧です。

ところが、裁判所はこれを受けて、保釈許可の決定を取り消したのです。否認していると保釈されないということを、この時、つくづく実感しました。

4回目の保釈請求がようやく認められ、6月中旬に逮捕された私が自由の身になったのは、2009年11月下旬のことでした。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」