【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル

【映像】“巨大飛び石”が直撃した決定的瞬間

10日までポルトガルで開催されたWRC第6戦で、トヨタのマシンに向かって大きな石が飛んでくる衝撃的なシーンが見られ、ファンや放送席が一時騒然となった。

ラリー・ポルトガルは、長い伝統を誇るグラベル（未舗装路）ラリーで、コース上には砂や石に加えて鋭利な岩も見られるため、路面コンディションの見極めがポイントとなる。そんななか、デイ2最後のステージSS10を今回のラリーで好調のトヨタのサミ・パヤリが激走していた。

しかし、木立に囲まれたコースを直進していた際、突如、「パキッ」という音とともにパヤリが操るGRヤリス・ラリー1のフロントウィンドウにヒビが入る。この場面、マシンの左前方から大きな物体が飛来しており、上方でウインドウに激突したようだ。

ゴロゴロした岩が隠れているのも特徴

実況のピエール北川氏が「何か飛んできていますね！」と言うと、解説の竹岡圭氏は「相当大きいですね」、ゲストの沢口愛華氏も「拳より大きいかな」とコメント。続けて北川氏は「（岩を）自分で弾いて、それが壁に当たってさらに跳ね返ってくることもあります」「ゴロゴロした岩が隠れているのもポルトガルの特徴」などと伝えた。

市販車が公道で遭遇しても怖い飛び石だが、全開で走るラリーカーに、しかも巨大なそれがぶつかったとなればさらに恐ろしい。この場面を観た視聴者からは、「こええ」「岩怖いわ」といったコメントが寄せられた。それでもパヤリはこのSS10で4位タイムをマーク。最終日まで3位の好位置につけたが、パンクに見舞われ総合7位でフィニッシュしている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）