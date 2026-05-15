日本の発酵文化の発展、「自然が豊かだから」は「ウソ」だった...！甲州味噌から見えてくる本当の理由

材料がない、儲からない。

それでも伝統の担い手たちが「つくり続ける」のは、なぜか。

新しさ追うデザイナーから異色の転身、発酵の専門家となった著者が出会ったのは、土地の〈記憶〉を未来へとつなぎ、自然と隣り合って生きる、弱い人間の強かな“生存戦略”としての「伝統」だった――。

哲学・文化人類学・民俗学など複数の領域を縦横無尽に行き来する著者が、ジョージアワインから日本酒、民藝まで、豊かで芳醇なエピソードとともに見せる、驚くべき「小さな伝統」とものづくりの世界。

「つくるのは私ではない、微生物である」

と味噌や酒をつくる醸造家たちは言う。

それは「つくる」を手放すということだ。

『僕たちは伝統とどう生きるか』第４章より

全国の書店にて大好評発売中！

＊本記事は 『僕たちは伝統とどう生きるか』(講談社現代新書）第1章の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

「日本スゴイ！」に使われる発酵文化

伝統はしばしば「優劣」や「一番」に結びつけられる。

僕はこのような伝統に違和感を覚える。自分の専門である発酵も「日本スゴい！」の根拠に使われがちだ。たとえばあるメディアが僕の調査した全国各地の発酵文化のことを取材し、

「日本の発酵は世界一ですね！ 優れた日本人の知恵と豊かな日本の風土が生み出した伝統です」

というような感想を言うことがある。

確かに日本の発酵食品のバリエーションは豊かだ。しかし数でいえば中国やインドに叶わないかもしれない。大国と比べて小さく、隔離された島国で発酵文化が発達したのは、決して日本の風土が豊かだからではない。むしろ農閑期が長かったり災害が多くて貧しかったりするなかで、生きのびるために限られた食材で工夫しなければいけなかったからだ。

たとえば。友人が継いだ山梨県甲府の老舗、五味醤油。

ここでつくられる甲州味噌は、米と麦の2種類の麹を別々につくって仕込む。2倍の手間がかかるわけだから「豊かな味噌」に思えるが、実際は「貧しさ」が生んだ工夫だ。平地が少なく、洪水のリスクが高かった甲府盆地では、少ない田んぼをフル活用するために暖かい時期に米を育て、寒い時期に麦を育てる二毛作が発達した。穀物を育てにくいからこそ、異なる作物を別々に麹にして味噌の生産効率を高めようとしたのだ。その結果、米麦ブレンドの甲州味噌は他の土地にはない、軽やかな甘みうまみとコクが両立するユニークな味わいになった。

人類の「弱さ」ゆえに生まれた伝統

豊かだから、優れているからこその伝統ではない。

むしろ、ないものばかりで貧しく、生きのびるのが難しかったからこその伝統。

僕が日本各地を旅して見つけた、発酵に宿る伝統はこのようなものだ。

これから本書『僕たちは伝統とどう生きるか』の全体を通して僕たちがつぶさに見ていく伝統は、弱さゆえに生まれたもの、ローカルに根付いたもの、気候や身体感覚という、明文化できない「空間(あいま)」に宿るものである。

「日本スゴイ！」と肥大化した自分を誇示する伝統ではなく、自分たちを取り巻く困難や、弱さからこそ生まれる伝統。

それこそが日本で生きる僕たちの未来を照らすものなのだ。

第１章のテーマは、「伝統」の文脈について。

たとえば旅先で見た器に一目惚れし、つくった人に「この地域で伝統的につくられてきたものです」と言われれば感激する。いっぽうたまたま街ですれ違った人から見た目や言動を指さされ「あなたは伝統的な日本人じゃない！」と突然言われたならば、伝統は理不尽に人を裁くものに思えてビクッとするだろう。

同じ「伝統」でも、受け取ったときの印象がこんなにも違うのはなぜだろうか。

伝統の良し悪しを判断するには、まず伝統がそもそもどのようなものであるのかを知らないと議論できない。日常的に使うわりには実態がわかっていない「伝統」なる言葉は、どのように生まれて僕たちの意識に宿っていったのか？

まずは急がば回れで、伝統の系譜を紐解いてみたい。

2500年前の古代のギリシャと中国にタイムスリップして、当時の賢人たちが伝統をどのように捉えていたのかを見ていこう。

小倉ヒラク（おぐら・ひらく）｜1983年、東京都生まれ。発酵デザイナー。早稲田大学第一文学部で文化人類学を学び、在学中にフランスへ留学。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨県甲州市に発酵ラボをつくる。「見えない発酵菌の働きを、デザインを通してみえるようにする」ことを目指し、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。絵本＆アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。2020年、発酵食品の専門店「発酵デパートメント」を東京・下北沢にオープン。著書に『発酵文化人類学』『日本発酵紀行』『オッス！食国美味しいにっぽん』など。公式ブログは「手前みそで、すいません」。

一般発売日：2026年4月23日

＊本記事は 『僕たちは伝統とどう生きるか』(講談社現代新書）「プロローグ」の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けしました。

発酵の専門家が問う「あなたにとって、伝統とは何ですか？」