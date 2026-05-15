＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】勝ったのに…捉えた思わぬハプニングの様子

勝った力士が“まさかの場面”で苦悶の表情を浮かべるハプニングがあった。行司も思わず二度見したその珍しい光景に、ファンも「えっ？」「大丈夫なの」とざわついていた。

ハプニングが発生したのは、序二段百一枚目・大國山（朝日山）と序ノ口二枚目・風ノ華（押尾川）の取組後の出来事。両者の一番では、立ち合い踏み込んで当たった風ノ華に対し、大國山は右四つに組み止めると、力強く振り回して土俵際で浴びせ倒しを決めた。軍配は大國山に上がったものの、決着の際に風ノ華と大國山がもつれるように倒れており、同体ではないかと物言いがつくことになった。

両力士が土俵下で控え、審判の親方衆が土俵に上がって協議した結果、風ノ華の体が先に出ており、軍配通り大國山の勝ちとなった。浴びせ倒しで勝った大國山は1勝目を挙げ、敗れた風ノ華は3敗目を喫した。

物言い協議後、行司の木村先進が土俵に上がって一礼し勝ち名乗りを上げようとしたところ、「あれ？」と大國山の方へ視線を向けて二度見する事態に。その後、中継画面が引きで映ると大國山が土俵の隅で転倒している様子が判明した。大國山は「くっ」と呻き声を上げながら苦悶の表情に。すぐに起き上がって所定の位置につき、勝ち名乗りを受けて土俵を降りたが、花道を下がる際も大國山は苦しそうな表情をし、足をやや引き摺るようにふらつきながら歩いていた。

勝った大國山が思わぬ場面で転倒してしまい苦悶の表情を浮かべる珍しい光景に、ABEMAの視聴者は「だいじょうぶか？」「勝ったけど」「やっぱりこけたの？」「こけたんかｗ」「痛いの？」とざわついていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）