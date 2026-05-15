◇ナ・リーグ ドジャース ― ジャイアンツ（2026年5月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠ジャイアンツ戦で先発メンバーから外れた。大谷のスタメン落ちは今季44試合目で初めて。

ドジャースのロバーツ監督は、大谷が先発マウンドに上がった前日13日（同14日）も打者としては出場させず、この日もスタメンから外す方針を明かしていた。投打両面で最大限のパフォーマンスを出すための措置と強調し、「明日は少し遅めに来て体の状態を確認し、昨日見つけたメカニック面のことに取り組むことができます。そして金曜日には回復して、メカニックの部分を積み上げていけることを期待しています」と打撃面の完全復調に期待を寄せていた。

大谷の代わりに捕手のスミスが「1番・DH」で先発。2番はフリーマン、3番にはタッカーが入り、前日に右脇腹痛から復帰後、初の本塁打を放っていたベッツもベンチスタートとなった。ロバーツ監督はベッツが休養日の予定だった13日に志願出場したことを明かしていた。

ドジャースのスタメンは以下のとおり。

(1) DH スミス

(2) 一 フリーマン

(3) 右 タッカー

(4) 中 パヘス

(5) 三 マンシー

(6) 左 T・ヘルナンデス

(7) 捕 ラッシング

(8) 二 金慧成

(9) 遊 ロハス

投 シ−ハン