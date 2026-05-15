およそ9年ぶりに中国北京を訪問しているアメリカのトランプ大統領は14日、習近平国家主席と会談しました。会談後の晩さん会で、トランプ大統領は習主席を今年9月にアメリカへ招待することを明らかにしました。

中国・習近平国家主席「協力すれば利益、対立すれば損害が生じる。両国は敵対せずパートナーとなるべきだ」

アメリカ・トランプ大統領「この素晴らしい歓迎に改めて感謝申し上げる。そして9月24日にホワイトハウスにお招きできるのを光栄に思う。彭夫人と習主席にお会いできるのを楽しみにしている」

14日夜に行われた晩さん会では、習主席が乾杯の発声をするとトランプ大統領が笑顔を見せ、握手を交わしました。

両首脳は会談の成果を強調し、習主席が「建設的な戦略安定関係を構築することで合意した」と述べると、トランプ大統領も「非常に有意義で実りある会談を行うことができた」と応じました。

アメリカ側の発表によりますと「ホルムズ海峡は開放されたままであるべき」との認識と「イランが核兵器を保有することは決して許されない」との認識で両首脳が一致したということです。

一方、台湾問題については、習主席は「この問題を適切に処理できなければ、米中関係を危険な状態に追い込むことになる」と主張しましたが、アメリカ側の発表では言及はありませんでした。