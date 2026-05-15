「次はあなたの番かもしれない」…Meta、Paypalで加速する「理不尽新リストラ」人間不要の過酷な末路

世相を映し出す鏡「フェイスブック」の提供元メタが今月20日頃、新たな人員削減を予定している。同社の従業員数は世界全体で約7万8000人に上るが、今回その１割に当たる約8000人をレイオフするという。

ニューヨークタイムズなど米国メディアの報道によれば、このレイオフはその動機が一種独特であるために、メタ社内で従業員のモラル（士気）が著しく低下しているという。

【前編】『これが人間のやることか…メタ社8000人「大量リストラ」のウラで進む「クリックの動きひとつまで監視」の異常な実態』よりつづく

AIエージェントの活用方法では経営者の姿勢は二分

こうした過激なAIリストラは実はメタに限ったことではない。米ガートナーの調査によれば、AIエージェントを導入した企業の約8割が「人員削減を実施中」と回答している。

ただし、アメリカ企業の全部がそうというわけでもない。ウォールストリート・ジャーナルの報道によれば、AIエージェントのような新たな労働力をどう活用するかについては、経営者の姿勢は大きくふたつに分かれているという。

そのひとつは、メタのように会社のリストラを徹底的に推し進めることだ。

たとえば暗号資産ビジネスのコインベース社はAIエージェントを業務プロセスに組み込むことで、「全従業員の約14％を削減しようとしている」と先日明らかにした。オンライン決済事業のペイパル社もAI導入を理由に、今後２〜３年の間にスタッフの20％を削減する計画を発表したばかりだ。

が、これらの企業とは対照的に、AIを「従業員（人間）の能力を拡張するもの」と捉え、人員を維持したまま成果の総量を増やそうとする企業群も存在する。

たとえば音楽配信ビジネスのスポティファイ社のグスタフ・セーデルストレム共同CEOは、今後従業員の総数をほぼ横這いに維持しながら、AIの導入によって新製品の開発・リリース速度を上げて、より高い付加価値を顧客に提供することを目指すと公言している。

あるいは（スタンガンを開発する）アクソン・エンタープライズのジョシュ・イズナー社長は「（AIの導入で）生産性が向上しても、解決すべき課題はまだ山ほどある」と述べるなど、従業員にレイオフの不安を払拭するメッセージを送っている。

一方、IBMの最高人事責任者は「AIに関する議論を『業務効率化』という守りから『企業のさらなる成長』という攻めにシフトさせるべきだ」と主張している。

数ヵ月単位でポジション・職務が変わることも

しかし、これらの経営陣がどのような戦略を選んだとしても、製品開発をはじめ現場の労働環境が激変している点は同じだ。各種業務にAIが導入される過程で、労働者は強いストレスに晒される一方、これまでにない適応能力が求められている。

一部の企業では、社員に「解雇」ではなく、むしろ次々と新しい業務への配置転換を促すなど極端な柔軟性を強いている。僅か数ヵ月単位でポジションと職務が変わるなど特異な働き方に「適応するアジリティ（機敏性）」が、これからの労働者にとって必須のスキルとなるかもしれない。

とは言え、（少なくとも米国メディアの報道から判断する限り）メタのように従業員つまり人間を「AI開発に必要なデータ収集用の道具」として扱う姿勢が顕著な職場では、そうした適応以前に（前述のような）モラルの崩壊が起き始めている。

メタの社内では、将来を諦めた従業員による虚無的なミームが共有されており、「どうせ何をやっても無駄だ」という諦めが職場に広がっているという。米国時間の今月20日に予定される解雇の日までの「カウントダウン・サイト」が立ち上がるなど、かつてエンジニアの憧れだった職場は今や絶望と不信感に覆われているようだ。

オンラインの匿名掲示板「Blind」におけるメタへのネガティブな投稿は過去最高の80％に達したというデータもあり、同社の深刻な内部崩壊を物語っている。

人間よりもAIを重視する経営がもたらす組織崩壊

このメタを筆頭に、アメリカ国内の各社で現在起こっている変化の中で唯一共通しているのは、「当面の間は、どの企業も社員数を増やす予定はない」という点である。AIによってひとり当たりの生産性が劇的に向上した今、最小限の人数でこれまでと同等、あるいはそれ以上の成果を出せる時代に突入したからである。

そうした中、メタが言わば「現在進行形」で露見させている混乱は、AIの導入を急ぐあまり人間性を軽視した結果、どのような組織崩壊を招くかという「先駆的な警告」であろう。

社員という人間をAIに置き換えるために、その人間をAIの道具や教材として扱う冷酷な経営手法は、短期的にはコスト削減をもたらすかもしれないが、長い目で見れば最も重要な資産である「社員のやる気と信頼」を完全に破壊する恐れがある。

AIエージェント導入の過渡期に突入した今、アメリカのみならず日本を含む全ての国の企業は「人間とAIが共存する組織の倫理」という、新たな、そして極めて重い課題を突き付けられている。

メタの社員達が今経験している混乱やモラル崩壊は決して同社だけの問題ではなく、これからのビジネスパーソン全員が多かれ少なかれ直面する試練の前触れと覚悟すべきだろう。

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