英語で「無理かもしれない」って何て言う？ やんわりと困難や否定を伝える英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

今回は、「無理かも」「できないかも」とやわらかく否定的な意見を伝える際の英語フレーズを解説。友達に「明日◯◯に行けそう？」と誘われて「行きたいけど、ちょっと無理かも」と言ったり、同僚に「明日までに〇〇できる？」と聞かれて「できないかもしれない」と返答したり、日常生活の中で意外と使うことが多いこのフレーズ。どのような英語で表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「無理かもしれない」の英語表現

「無理かも……」と英語で言いたいとき、どのような言い方ができるでしょうか？ はっきり「No」と言うより、少し濁して伝える表現をいくつか紹介していきます。

【1】 That might be difficult. 「それは難しいかも」

【解説】直接「無理」と言わず、やんわり難しさを伝える表現です。「might」を使うことでやわらかい印象になります。「That might be difficult with my schedule right now.（今の予定だとちょっと無理かも）」のように、スケジュール的に難しい場合などにも使えます。

【2】 I don’t think I can. 「できないかも」

【解説】自分には難しそうだと伝える自然な言い方です。相手に「〇〇できる？」と聞かれたときの回答としてよく使われます。「I don’t think I can make it tonight.（今夜は無理かも）」のように言ってみましょう。

【3】 I’m not sure if I can. 「できるか分からない」

【解説】「I don’t think I can.（できないかも）」より少し遠回しなニュアンスがあるフレーズです。「I’m not sure if I can finish it by tomorrow.（明日までに終わらせられるか微妙かも）」など、具体的な内容を足して言うこともできます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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