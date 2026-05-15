日テレとテレ朝の間ではじまる「引退後のりくりゅうペア」を巡るヤバすぎる争奪戦「視聴率20パーセント超の期待も」

りくりゅうペアの引退を踏まえて

「『りくりゅう』がタレントとして申し分ない素質を備えていることは間違いありません。坂本花織や高橋成美がバラエティ番組などで存在感を示し、二人とも出やすくなったはず。いま民放各局は、オファーの準備をしているところです」（大手広告代理店幹部）

ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した、フィギュアスケートペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24歳）と木原龍一（33歳）が、現役引退を表明した。

世間の注目を浴びた彼らをテレビ局が放っておくわけもない。前出の広告代理店幹部はこう語る。

「いまや二人の潜在視聴率は二桁を超えると言われています。美形の男女で、交際関係も噂されているとあって若者からの関心も非常に強いです」

動き出した「りくりゅう争奪戦」

かくして「りくりゅう争奪戦」が始まったわけだが、一歩リードしているのが日テレだという。

「彼らの所属先である木下グループとの関係が良いのです。これまで日テレの子会社が木下工務店や木下不動産などのCMを手がけていました。

そのため『24時間テレビ』や『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』といった特番への出演を打診しているようです」（番組制作会社幹部）

日テレに続いて、巻き返しを図るのがテレ朝だ。

「長年、様々な大会を中継してきたテレ朝は、日本スケート連盟と関係が深い。そのツテで交渉したところ、クイズ番組『Qさま‼』への出演が内定したと囁かれています。

クイズであれば、解答で夫婦漫才のようなやり取りをしてくれるはず。スポーツ選手はテレビ慣れしていませんから、選手単体よりも男女ペアのほうが局としても使いやすいのです」（同前）

今後は体より頭を回転させる仕事が増えそうだ。

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「週刊現代」2026年5月25日号より

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