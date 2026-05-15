「キリンに襲われ死亡」国立科学博物館「超危険生物展」で受けた衝撃…「とんでもないお宝」や「生きた危険生物」まで展示

3月14日から6月14日まで、東京・上野の国立科学博物館にて『超危険生物展 科学で挑む生き物の本気』が開催されている。『講談社の動く図鑑 MOVE 危険生物』の執筆者でもある科学ジャーナリストの柴田佳秀さんが、本展をレビュー。

科学者が本気で読み解いた「危険生物の世界」

「それ、本当に国立科学博物館がやるの？」

特別展のテーマが「危険生物」だと聞いたとき、筆者は少し驚いた。

というのも、“危険生物”には、どうしてもエンタメ色の強いイメージがある。怖さや刺激を前面に出した演出が多く、ときには不正確な情報が混じることもある。しかも基準はたいてい、「人間にとって危険かどうか」という人間側の都合だ。

そんな題材を、あの国立科学博物館がどう料理するのか。興味半分、不安半分で内覧会を訪れてみると、そこにあったのは“怖がらせる展示”ではなく、科学者たちが本気で読み解いた危険生物の世界だった。

会場は大きく2つのパートで構成

では、さっそく会場に入ってみよう。

展示は大きく2つのエリアで構成されている。エリアAは「肉弾攻撃系危険生物」、エリアBは「特殊攻撃系危険生物」。さらに各エリアの中には、テーマごとに分かれた複数のラボが設けられている。

もちろん、すべてを詳しく紹介してしまうとネタバレになってしまう。そこで今回は展示の全貌ではなく、特に印象に残ったポイントや見逃しがちな知る人ぞ知る「お宝ポイント」に絞って見ていきたい。

じつはキリンも危険生物

まず目を引いたのが、エリアA・ラボ１「パワーファイター型」の展示だ。

ここで紹介されるのは、「強さ」を手に入れるもっともシンプルな方法。それは、とにかく体を大きくすること。巨大化は、自然界ではそれだけで圧倒的なアドバンテージになる。たしかに、アフリカゾウのオスともなれば、百獣の王ライオンですら「今日はやめておこうかな……」となりそうだ。

そんな展示の中で、思わず「えっ、君も？」となったのがキリンである。

キリンといえば、サバンナの貴公子。草食でおっとりしていて、動物園でも子どもたちに人気の存在だ。少なくとも「危険生物」というワードとは、かなり距離がある気がする。

ところが展示によれば、キリンには人間の死亡事故例があるという。

キリンの武器は、あの長い首と硬い頭。オス同士は「ネッキング」と呼ばれる行動で戦い、首をブンブン振り回して頭を叩きつけ合う。首というより、もはやハンマーである。

実際、2018年5月には南アフリカで事故が発生している。映画撮影中、キリンのクローズアップを撮ろうと近づいた人物が、振り下ろされた頭部に直撃され、その後死亡したのだという。

こんな事例をみると、ごく稀なことながら、やはりキリンは人間にとって危険な動物のひとつといえるようだ。

かむ力が一番強いのは誰？

「かみつく」というのも、危険生物の代表的な攻撃方法だ。ラボ２「キラーバイト型」の展示には、トラやライオンなどの猛獣をはじめ、ホホジロザメやワニなど、「ひとたびかまれたら終了」という動物たちが勢ぞろいしていた。

ここで特に目を引いたのが、それぞれの生きものの「咬合力（こうごうりょく）」。つまり“かむ力”を、科学論文に基づいて比較していた点だ。

危険生物の世界では、「最強のかむ力は誰か？」という話題は定番である。だが、ネットやマスメディアではかなり怪しい情報も多い。たとえば、ハイエナやジャガーが「動物界最強クラス」と紹介されることは少なくない。

ところが、この展示によれば、実際にはライオンやトラのほうが上だという。理由はシンプルで、体が大きいほど筋肉も大きくなり、結果として咬合力も強くなるからだ。さらに上にはホホジロザメがいて、最強はワニらしい。

展示では具体的な数値も掲示されているので、ぜひじっくり見比べてほしい。危険生物を単なる怖い存在としてではなく、「どのような能力を持っているのか」を科学的に読み解いていくあたり、いかにも国立科学博物館らしい展示だ。なるほど、危険生物をテーマに国立科学博物館が特別展を開くと、こうなるのか。単なる恐怖の見世物ではなく、きちんとしっかり学べる展示になっているのである。

「とんでもないお宝」も展示

国立科学博物館の特別展は、館の収蔵標本や、国内外の施設から借り受けた標本で構成されることが多い。今回の展示も例外ではなく、会場には実にさまざまな標本が並んでいる。

ただ、面白いのは、その中に「とんでもないお宝」が、まるで普通の展示品の顔をして紛れ込んでいることだ。しかも、多くの来館者はその価値に気づかず通り過ぎてしまう。

まず驚かされたのが、トラの頭骨標本である。何気なくラベルを見ると、採集地が「朝鮮」とある。つまりこれは、すでに朝鮮半島では絶滅してしまったアムールトラの個体ということになる。

ラベルには「明治22年引継」と記されていた。採集年なのか移管年なのかは判然としないが、少なくとも当時、朝鮮半島にアムールトラが生息していたことを物語る、きわめて貴重な標本であることは間違いない。さらりと展示されているが、かなりとんでもない代物だ。

もうひとつ、思わず足を止めたのが、「ラボ３ 武装型」のコーナー。シカやウシの角がずらりと並ぶ中に、ひっそりとションブルクジカの角が展示されていた。

ションブルクジカは、かつてタイに生息していたシカで、あまりにも見事な角を持っていたため乱獲され、1930年代には絶滅したとされる。現存する標本も少なく、その角を見る機会はまずない。

しかもこの標本、もともとは皇室に献上されたものだという。現在は国立科学博物館に収蔵されているそうだが、そんな来歴を持つ標本が、他の角に混じって何食わぬ顔で展示されているのである。

実はこの“お宝標本”、哺乳類関連の特別展では比較的よく登場する常連でもある。ところが会場では特別扱いされておらず、説明も控えめだ。そのため、多くの人は「立派なシカの角だなあ」で通り過ぎてしまう。

なんとも惜しい話ではあるが、ある意味では「知る人ぞ知る」展示なのかもしれない。会場を訪れた際には、ぜひ見逃さずに確認してほしい。

思わず引き込まれる解説

今回の特別展は、展示物だけでなく、各コーナーの解説板も実に面白い。文章を書いたのは、総合監修を務めた川田伸一郎先生が中心だそうだが、科学的に正確でありながら、表現がどこかユーモラスなのだ。

なかでも秀逸だったのが、デンキウナギやシビレエイを紹介する「エリアB ラボ7 電撃型」の解説板。「君は感電したことがあるかな？」という一文から始まり、思わず足を止めて読んでしまった。

筆者も文章を書く仕事をしているが、正直ちょっと嫉妬するくらいうまい。こうした“読ませる解説”が会場のあちこちにあり、この特別展が単なるサイエンス展示ではなく、「楽しく学ぶ」工夫に満ちていることがよくわかるのである。

生きている危険生物がいた！

今回の特別展で驚いたのは、標本だけでなく、生きた危険生物まで展示されていたことだ。エリアBを抜けた先の「特別エリア 生態研究ゾーン」には、東京湾の魚たちに加え、トノサマバッタや猛毒を持つサシハリアリまで展示されていた。

3か月に及ぶ会期中、生体展示を維持するのは簡単なことではないはずだ。それでも展示しているのは、やはり生きた姿に勝るものはないからだろう。

実際、動いている姿には、標本では伝わらない迫力と生々しさがある。同時にこの展示には、危険生物を単なる「怖い存在」としてではなく、同じ地球に生きる仲間として見つめ直してほしい―そんなメッセージも込められているのだという。

毒や攻撃能力は生き抜くための技術

「超危険生物展」の最後を飾るのは、「応用研究ゾーン」だ。人に危害を及ぼす危険生物は、つい「いなくなってほしい存在」と考えてしまう。だが展示では、彼らの毒や攻撃能力は、長い進化の末に獲得された“生き抜くための技術”なのだと紹介されている。

危険生物を「正しく恐れる」ことができれば、事故を防ぐだけでなく、その能力を医療や技術へ応用することもできる。実際、会場にはヘビ毒から開発された治療薬を紹介する展示もあり、知らないことばかりで驚かされた。

ただ怖がるのではなく、その能力を理解し、活かす。その視点こそ、この特別展の大きなテーマなのだろう。

「地球上の生き物に、無駄な存在は一種もいない」。

そんなメッセージが、「超危険生物展」全体を通して静かに伝わってくるのである。

『超危険生物展 科学で挑む生き物の本気』

開催場所：国立科学博物館（東京・上野）

会期：2026年3月14日(土)〜6月14日(日)

公式HP：https://chokikenseibutsuten.jp/

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