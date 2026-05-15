連覇を目指す阪神の主砲、"サトテル"こと佐藤輝明（27）の打棒が止まらない。昨季は本塁打と打点の二冠に輝いたが、今季は打率も独走中。阪神ではランディ・バース以来40年ぶりとなる三冠王も射程に入る。活躍を受けて今オフのメジャー移籍も囁かれるなか、佐藤を厳しく育ててきた阪神OBの岡田彰布氏（68）の思いとは――。【前後編の前編】

【写真】監督時代の岡田彰布氏、佐藤輝明には期待を持って厳しく指導した。他、才木浩人や森下翔太なども

「もっと厳しいルールを作らなアカンわ」

「オレは反対やな。後先を考えずになんでもかんでも（メジャーに）行こうとするやろ。自分が行ったらええだけじゃないしな、後進のこともちゃんと考えなアカンやろ」

ポスティング制度を利用したメジャー移籍についての考えを問われ、端的にそう答えたのは阪神前監督で球団オーナー付顧問の岡田氏だ。

NPB選手のメジャー移籍は主に2つの手法がある。出場選手登録日数が9年で取得できる「海外FA権」の行使か、権利獲得前に球団了承のもと移籍する「ポスティング」だ。ポスティングで選手がメジャーと契約を結ぶと移籍先からNPB球団に譲渡金が支払われる。村上宗隆（26）、岡本和真（29）はポスティングで今季から海を渡った。

次にポスティング移籍が囁かれるのが、阪神の主砲である佐藤だ。大卒6年目の佐藤の海外FA権獲得は最速で2029年だが、ポスティングなら今オフの移籍も可能となる。

今季は開幕30試合を終えて打率が驚異の4割超え。本塁打、打点に加え得点圏打率や二塁打・三塁打など打撃12冠の成績（5月3日時点）で、複数のメジャー球団が関心を抱いていると見られる。

本塁打と打点の二冠でリーグ優勝に貢献した佐藤の昨オフの契約更改は難航した。交渉は越年し、サインしたのは1月30日のこと。春季キャンプがスタートする前々日だった。年俸は3億5000万円増の5億円（出来高込み、推定）で決着。長引いた原因は年俸額よりもポスティング問題だったとされる。容認を求める佐藤サイドと、認めない球団側の話し合いが平行線を辿り、結論を先送りにしての契約更改だったとされる。

佐藤と阪神の交渉が難航したことについて岡田氏に尋ねるとこう応じた。

「もっと厳しいルールを作らなアカンわ。メジャーを目指すのは反対やないけど、5年は帰ってこられへんとか、（厳しい）ルール作りをするべきちゃうかな。（メジャーで）うまくいかなくても、帰ってくれば受け入れ先があるからと、何でもかんでも行くわけやろ。帰ってきて獲るのも他の球団ばっかりやないか」

阪神からのポスティング組では、2023年に渡米した藤浪晋太郎（32）が2025年途中に帰国してDeNA入りしているし、2025年にメジャー挑戦した青柳晃洋（32）は同年途中に約半年で帰国してヤクルトが受け入れた。

「藤浪や青柳にしても、1〜2年で帰ってくるとかな。そんなんばっかりやんか。ポスティングや言うたら何でも行けると思ったら、大変なことになる。日本の野球なんか終わってしまうよ、ホンマに……。後進のことも考えな」

「勘違いしとるんちゃうか」

岡田氏は現役時代の1992年、選手会長として所属球団に縛られず他球団と契約できるFA制度の創設に尽力した経緯がある。選手の権利を蔑ろにする考えでは決してない。

「昔はFA権ができても、海外FA権なんかなかったわけやんか。最初にFAを創った時に海外に行く選手がいるとは思っていなかった。何年で海外とかは考えてなかったよ。

ただ、FA権を取得したら（移籍は）選手の権利やけど、ポスティングは選手の権利ではなく球団の判断、方針なんやからな。（選手が）ポスティングを認めろというのはおかしい。何か勘違いしとるんちゃうかな……。なんでそんなに強気に出られるのかわからんよ」

佐藤と球団の交渉が難航した背景には代理人の存在もあったと見られる。佐藤は米国の代理人事務所と契約し、代理人側は球団に対して2026年オフのポスティング移籍に応じる書面作成を契約更改の条件に求めたとされる。

2024年オフから代理人による交渉が認められ、一部で強引な手法が見られることを聞くと、岡田氏はこう反応した。

「佐藤と森下（翔太、25）の代理人が同じらしいが、メジャーのやっているいいことを真似するのはええけど、都合のええとこだけ真似するちゅうのはなあ……。どうかと思うで」

（後編につづく）

※週刊ポスト2026年5月22日号