プーチン大統領への不満が高まる中でSNS規制、偶像崇拝が進む……いま、「ロシアの北朝鮮化」が止まらない

ソ連時代の｢悪人｣を称える動き

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、4月22日、意外な大統領令に署名した。これまで連邦国家公立高等教育機関「ロシア連邦保安局アカデミー」と呼ばれていた名称を、連邦国家公営高等教育機関「F.E.ジェルジンスキー記念ロシア連邦保安局アカデミー」に変更するというのだ。要するに、フェリクス・ジェルジンスキーなる人物の名前を将校養成機関に付与し、彼の功績を讃えるというのである。

だが、下の写真にあるように、ジェルジンスキー像は、社会主義国であったソヴィエト連邦（ソ連）が崩壊する直前の1991年8月、ソ連を批判する勢力によって引き倒された過去をもつ。ソ連を陰で支えてきた「チェーカー」と呼ばれる諜報機関の創設者であった彼は、ソ連国民にとって監視や抑圧を象徴する人物であり、憎しみや怒りの対象であった。

そんな「悪人」の名前が復活するとなれば、当然、そんな決定をしたプーチン大統領への違和感をもつロシア人が増えても当然だろう。プーチン自身は自分が学んだ、ソ連時代の国家保安委員会（KGB）時代の機関へのなつかしさがあるのかもしれないが、多くのロシア国民はがんじがらめに統制されていた全体主義の悪夢を思い浮かべるはずだ。

ジェルジンスキーって誰？

そもそも、ジェルジンスキーとは何者か。1917年の十月革命後の都市部での無秩序や略奪に対処するために設立された「反革命・サボタージュとの闘争に関する人民コミッサールソヴィエト付属全ロシア非常委員会」（VChK）の初代指導者だ。同委員会は軍隊をもち、1919年8月、ジェルジンスキーはVChKの軍を管轄する特別部の部長を兼ねるようになる。同年10月からは、内務軍・軍ソヴィエトの代表者にもなる。

その後も、1921年には、レーニンを警護するための特別の部署を設置するなど、VChKは警護名目で保護対象を拡大する。1920年6月には、外交人民委員会が外国パスポート令を承認し、VChK特別部の許可がなければ国民の入出国ができない仕組みまで整備された。このルールは1991年のソ連崩壊までつづけられた（詳しくは拙著『ロシア革命100年の教訓』を参照）。

正確に言うと、1922年2月、全ロ中央執行委員会はVChKを廃止し、内務人民委員部付属国家政治総局（GPU）に再編する決定を採択した。その後もVChKの秘密警察的「遺伝子」はKGBへと引き継がれ、名称は変わっても、「チェーカー」と通称されるようになる。とくに、この「チェーカー」はスターリンの独裁がはじまると、スターリンによるスターリンのための反スターリン主義者の粛清機関となってしまう。こうして「チェーカー」は暴力と恐怖によって、全体主義的な傾向を推進する原動力となった。

こうした歴史を知れば、プーチン大統領による今回の名称変更の命令は、悪しき全体主義への回帰、あるいは、いまの朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に似た「北朝鮮2号」（第2の北朝鮮）へと舵を切ろうとしているのではないかという疑心暗鬼につながる。

漂う苛立ちと倦怠感

このところ、プーチン大統領はロシア国内のソーシャルメディアやインターネットの規制を強化してきた。海外からの情報をできるだけ遮断し、ウクライナ戦争への異論を排除し、反政府的な言論を統制するねらいがある。

今年2月10日、ロシアの通信規制当局（連邦通信・情報技術・マスコミュニケーション監督庁、ロスコムナドゾル）は、ニュースや解説、エンターテインメントの情報源として、また通話やメッセージの送信ツールとして毎月、1億人以上のロシア人が利用している通信アプリ、テレグラムへの規制を強化した。

規制当局の行動は、ロシアがさまざまなメッセージング・ソーシャルメディア・プラットフォームを禁止・妨害し、テレグラム（Telegram）やワッツアップ（WhatsApp）のような競合他社に代わる安全なアプリとして、独自の国営メッセージングアプリ「MAX」を推進していることを受けてのものだという（「ニューヨークタイムズ」［NYT］を参照）。これは、昨年のユーチューブ（YouTube）の取り締まりや、戦争当初に実施されたフェイスブック（Facebook）とインスタグラム（Instagram）の禁止につづく規制強化だった。

さらに、4月1日からはテレグラムを完全に遮断する計画だと騒がれた。結局、完全遮断は発生せず、通信速度制限が強化されたという。テレグラムへのアクセスは可能だが、速度が遅く、不安定で、断続的に利用不能になる状態となる。

しかし、当局の規制強化は、逆にテレグラムのようなアプリを使い続けるため、何百万人ものロシア人による、制限を回避するための仮想プライベートネットワーク（VPN）利用を促すことになった（NYTを参照）。このため、ロスコムナドゾルは、今度はVPNへの規制強化に乗り出している。

こうした状況から、これまでテレグラムを頻繁に利用してきた人々の間に、苛立ちや不満が広がっている。もちろん、ウクライナ戦争への倦怠感も根強くある。

話題のロシア人インフルエンサー

そうしたなかで、モナコ近郊に住む、元ロシアのテレビ司会者で、現在はインフルエンサーとして活動しているヴィクトリア・ボーニャの4月13日の配信が話題となった。普段、彼女はインスタグラムの1300万人のフォロワー（その大半はロシア在住）に向けて、フィットネスルーティンや、自身が手がけるヴィーガン化粧品・アパレルブランドを宣伝している。だがこの日、彼女はプーチン大統領に対し、国民の不満に耳を傾けるよう訴える18分間の動画を投稿し、ロシア政界に衝撃を与えたのだ（The Economistを参照）。

形式上は禁止されているものの、インスタグラムはロシア人によって広く利用されており、彼女の動画は数時間のうちに1000万回再生を記録した。人口1億4500万人のこの国で、5日後には3000万回に達した。たとえば、ロシア共産党のベテラン指導者ゲンナジ・ジュガーノフは、クレムリンが新たなボルシェビキ革命を避けたいのであれば、ボーニャの動画を真剣に受け止めるべきだと議員たちに語った。

彼女は何を話したのか。それは、少なくとも本稿執筆時点（5月12日）でも、インスタグラム（下の画像を参照）で観ることができる。冒頭、彼女はつぎのように話した。

「国民はあなたを恐れている。ブロガーもあなたを恐れている。芸術家も恐れている。知事たちも恐れている。だが、あなたはわが国の大統領だ。人々が恐れるべきではない。私は恐れていない。」

こんな彼女は、4月初旬にダゲスタンで発生した致命的な洪水への対応が遅く不十分だったこと、2024年12月以降、アナパの黒海沿岸で相次いだ油流出事故、シベリアの村々で行われた強引な家畜の殺処分により、人々が生計の手段を奪われたことなどを指摘する。

さらに、インターネット規制や、自身の収入源であるインスタグラムなどのソーシャルメディア・プラットフォームへの禁止措置を非難する。物議を醸しかねないウクライナ戦争については、ボーニャはまったくふれていない。

彼女が語ったことは、一般のロシア人がすでに知っていることばかりだった。そんな彼女の話がなぜ注目を集めたのか。それは、先のThe Economistが指摘するように、「ロシアの世論の動向を読み解くことを生業とする彼女だからこそ、人々の不満を代弁したいという、高まりつつあるニーズを的確に捉えることができた」結果だからだろう。

欧州諜報機関の報告書

他方で、西側のマスメディアは、クレムリン（ロシア大統領府）内部をめぐる「亀裂」をおもしろおかしく報じている。たとえば、5月4日、CNNは、「われわれが入手した欧州の諜報機関の報告書によると、クレムリンはウラジーミル・プーチン大統領の警備体制を大幅に強化している」と伝えた。その報告書の詳細を明らかにしないまま、ロシア軍高官に対する一連の暗殺事件やクーデターへの懸念を受けて講じられた、新たな措置の一環として、側近の自宅に監視システムを設置しているという。

同報告書によると、今年3月初旬以降、「クレムリンおよびウラジーミル・プーチン大統領本人は、機密情報の漏洩の可能性に加え、ロシア大統領を標的とした陰謀やクーデター未遂のリスクを懸念している」とも記している。「とくに、ロシアの政治エリートによる暗殺未遂のためにドローンが使用されることに対して、強い警戒感を抱いている」と指摘している。4月中旬から、ロシア連邦警護局は、プーチン大統領との面会を希望する訪問者に対する要件を強化し、一対一の面会に先立ち、腕時計を預けることが義務づけられるようになったという情報まである。

いずれも、真偽不明の情報だが、西側のマスメディアはプーチン政権の脆弱性をクローズアップすることで、逆に腐敗問題で大揺れのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の弱点を隠蔽しようとしている（この問題は次回、取り上げる予定だ）。

プーチンに対する闘い

西側の主要メディア、「ワシントンポスト」（WP）は5月6日付で「プーチン支持派の弁護士がプーチンに反旗を翻し、ロシア権力層の亀裂が露呈した」との記事を公表した。長年、クレムリンの擁護弁護士兼プロパガンダ担当者として活動してきたイリヤ・レメスロが3月、プーチンに反旗を翻したというのだ。「ロシア大統領は戦争犯罪者であり泥棒」と述べて辞任し、「法の下に裁かれるべきだ」と公に投稿したのだ。この際、ロシア当局は即座に彼をサンクトペテルブルクの精神科病院へ連行した。

だが、レメスロは30日後に釈放され、彼は、「ロシアに残り、公然とプーチンに対する闘いを続けると誓っている」らしい。「ウクライナ戦争、悪化するロシア経済、インターネット利用制限を含む抑圧的な規制をめぐり、ロシア・エリート層に亀裂が生じているなか、レメスロの態度転換と継続的な公然たる反抗は、クレムリン権力の上層部でのより広範な分裂を意味している」との見方を、WPは紹介している。

5月6日付のThe Economistは、匿名の記事「ウラジーミル・プーチンはロシアへの支配力を失いつつある」を公表した。そのなかで、「国家が国民の私生活に干渉せず、国民も政治に関与しないという従来の社会契約は崩壊した」と指摘されている。「かつてこの体制は、利便性やサービス、消費を通じて人々の忠誠心を買い取っていたが、いまや、体制が提供できるのは抑圧、干渉、検閲のみであり、今年のインターネット規制はそのもっとも顕著な表れである」というのだ。そのうえで、「問題は、抑圧そのものというよりは、目的のない抑圧にある」と、匿名の筆者は主張している。すでに、抑圧ばかりが目立ち、将来への希望を見出しにくくなっているというのだ。

プーチンの対応は？

冒頭で紹介した「チェーカー」は、ソ連時代の国民の内情を知るために、軍はもちろん、大学などの教育機関、国有の軍事企業などにも「細胞」を置き、本音を聞き分けようとしてきた（だが、この事実をソ連経済の専門家はおそらく全員、見逃してきた［私の恩師や私自身もそうである。私がこの事実に気づいたのはソ連崩壊後だ］）。

この「チェーカー」の遺伝子を受け継いでいれば、おそらく、KGBで教育を受けたプーチンは国民の不満を熟知しているはずだ。なぜなら、さまざまな機関を監視する「細胞」が張り巡らされ、内情を逐一報告するシステムが構築されている可能性が高いからだ。

それにもかかわらず、5月5日から、9日の戦争記念日を前に、ロシア当局は再び、モスクワでのモバイル通信とインターネットへの制限を強化しはじめた。MTS、Yota、「メガフォン」、T2などの国内の有力なモバイルフォン・サービスに影響が出ている。9日開催の戦勝記念パレードの安全確保が理由だった。ウクライナ戦争が長期化する可能性がある以上、ロシア当局が国内の不安定化を防ぐため、国内の通信規制をさらに厳格化する可能性はあっても、緩和する方向にはないのかもしれない。

他方で、2月28日から始まったイラン戦争の結果、原油や天然ガスなどの価格が急騰し、結果的にロシア政府の歳入増加につながっている。経済面では、一息ついた状態にあるため、プーチン大統領が急いで戦争を停止する積極的な理由は見当たらない。

そうは言っても、国民の多くは早期の戦争終結を望んでいる。そうなれば、ジェルジンスキーが推進し、北朝鮮が実践している全体主義の道を歩むことは避けられそうだからだ。

だが、いまのところ、「北朝鮮2号」となる道はまだ消し去られてはいない。むしろ、その輪郭がはっきりと眼前に見えてきたようなムードが漂っている。ウクライナ戦争の先行きが「ロシアの北朝鮮化」の行方を左右することになるだろう。

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