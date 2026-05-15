アイアンでミスを出さないコツは？ボールに近づいて構えよう

アイアンショットが安定せず、「もう一歩、キレがほしい」と感じていませんか？方向は合っているのにピンに絡まない、当たりは悪くないのに距離にムラが出る、そんな違和感のは、インパクトの“位置”にあるかもしれません。

アイアンショットの安定のコツを伊東プロにレッスンしていただきました。

人間の本能が“いい動き”を引き出す

勇気をもってグリップを体にづけましょう

ヒール寄りでヒットするのに大事なことは、アドレスで「ボールに近づく」です。グリップが体から離れた状態は悪い意味で自由度が高く、インパクトで手元が浮いたり離れたりしてしまう。グリップを体に近づけておけば、手元の通り道が限定されるので、トゥ側ではなくヒール寄りでヒットできるようになります。

ボールに近づいて手元を体に寄せると「シャンクしそう！」と思う人も多いでしょうが、人間の本能とはとてもすぐれたもので、その構えからボールにしっかりヒットできる動きを自然にするもの。ボールに近づいてシャンクしそうだと感じる構えは、手元が浮けば本当にシャンクしてしまうので、自然に手

元を低く近い位置を通そうとする。ダフりたくない気持ちも出ると、ハンドファーストでインパクトするようにもなります。

シャンクしたくない意識が自然と「手元の浮き」を防ぐ

グリップエンドとウエアの間の隙間をあけずきる（×）、ダウンスイングで手元が下りてきたときにトゥヒットしやすくなってしまう。グリップエンドが「こすれてしまうのでは⁉」と思うくらい、ギリギリまでウエアに近づけて構える（○）

「ヒール寄りヒット」 には 正しく構えることも重要！

１.クラブを頭上に振りかぶる

２.重力にまかせて体の正面にクラブを下す

３.左側の股関節の前にグリップをセットする

ボールと手元を体に近づける以外にも、正確にインパクトするアイアンショットにはアドレスが大事。毎ショット正しい構えをとって再現性を高めよう

拇指球に体重が乗るところが正しい前傾角のポジションです！

いかがでしたか？ レッスンを参考にして、練習をしてみてください。

レッスン＝伊東一樹

●いとう・かずき／1992年生まれ、北海道出身。札幌光星高校卒業後、2015年にPGAプロテストに合格。現在はミニツアーに参戦しながらレッスン活動にも注力。キレのあるショット力が持ち味。姉ヶ崎カントリー俱楽部所属。

構成＝石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝姉ヶ崎カントリー俱楽部