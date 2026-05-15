井戸田潤の妻・蜂谷晏海、息子たち“顔出し”の家族ショット公開 親子4人で“公園ピクニック”満喫「目元が完全にミニハンバ〜グ」「漫画に出てきそうな異次元の可愛さ」 手作り弁当も披露
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（34）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫・井戸田と2人の息子たちで公園ピクニックを満喫する“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「目元が完全にミニハンバ〜グ」“顔出し”家族ショットでオフの様子を公開した蜂谷晏海
蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック！滑り台もいっぱい滑って、鳩ぽっぽちゃんも追いかけて、滑り台の下も楽しんで お弁当もいっぱい食べて楽しかったねー!!朝から頑張ったー！子どもの目ってなんでこんなにキラキラなんでしょうか」などと幸せいっぱいにつづり、すべり台ではしゃぐ長男（1）や井戸田に抱っこされる次男（0）の様子、蜂谷の手作り“ピクニック弁当”など、さまざまな家族で過ごすオフの光景を披露。「#ハンバーグ家の休日」とハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「兄バーグのおでこめっちゃ可愛い！」「お兄ちゃん、弟くん、漫画に出てきそうな異次元の可愛さ」「素敵な休日でしたね 小さいお子さんがいて大変だと思うのに美味しそうなお弁当たくさん作られて素晴らしい奥様ですね」「目元が完全にミニハンバ〜グ!!」「本当にかわいい！」などのコメントが寄せられている。
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。昨年12月14日に第2子次男の出産を報告している。
【写真】「目元が完全にミニハンバ〜グ」“顔出し”家族ショットでオフの様子を公開した蜂谷晏海
蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック！滑り台もいっぱい滑って、鳩ぽっぽちゃんも追いかけて、滑り台の下も楽しんで お弁当もいっぱい食べて楽しかったねー!!朝から頑張ったー！子どもの目ってなんでこんなにキラキラなんでしょうか」などと幸せいっぱいにつづり、すべり台ではしゃぐ長男（1）や井戸田に抱っこされる次男（0）の様子、蜂谷の手作り“ピクニック弁当”など、さまざまな家族で過ごすオフの光景を披露。「#ハンバーグ家の休日」とハッシュタグも添えた。
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。昨年12月14日に第2子次男の出産を報告している。