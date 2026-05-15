市川團十郎、父が遺した手紙 その内容を明かす
15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』に、歌舞伎俳優の市川團十郎が出演する。2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎。その素顔や家族との関係、歌舞伎への思いに迫る内容となる。
【写真】父が亡くなる直前に遺した手紙について明かした市川團十郎
番組では、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が團十郎の周囲を取材。鶴瓶と藤ヶ谷は、人間国宝の中村梅玉に話を聞いた。梅玉は、團十郎の父である十二代目市川團十郎と同級生でもあり、父の死後も親のような存在として見守ってきた人物だという。梅玉から「よくやっている」と言葉をかけられた團十郎が、照れた表情を見せる場面も登場する。
さらに、父が亡くなる直前に遺した手紙の内容についても明かされる。團十郎にとって大きな支えとなった父との関係性や、受け継いできた思いにも注目が集まりそうだ。
藤ヶ谷は、後輩歌舞伎俳優の大谷廣松、中村莟玉、中村鷹之資にも取材。團十郎が日常的に更新しているSNSについて、後輩たちが意外な方法で活用しているエピソードや、“無茶振り”にまつわる話も飛び出すという。また、礼節を重んじる歌舞伎界ならではのルールについても語られる。
番組では家族の姿にも焦点を当てる。藤ヶ谷は長女・市川ぼたん、長男・市川新之助にも取材。仲の良い姉弟の日常のやり取りのほか、團十郎が長女に抱く「このまま優しく育ってほしい」という思いや、思春期を迎えた長男と向き合う父親としての姿が映し出される。
新之助は、父・團十郎の意外な素顔についても明かすという。さらに、『春興鏡獅子』で実現した親子3人での共演の舞台裏や、ある名作との意外な接点も語られる。また、鶴瓶は世界的ダンサーのケント・モリにも取材。異なるジャンルの表現者との交流から受ける刺激や、「歌舞伎を世界へ発信したい」という團十郎の思いも紹介される。
【写真】父が亡くなる直前に遺した手紙について明かした市川團十郎
番組では、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が團十郎の周囲を取材。鶴瓶と藤ヶ谷は、人間国宝の中村梅玉に話を聞いた。梅玉は、團十郎の父である十二代目市川團十郎と同級生でもあり、父の死後も親のような存在として見守ってきた人物だという。梅玉から「よくやっている」と言葉をかけられた團十郎が、照れた表情を見せる場面も登場する。
藤ヶ谷は、後輩歌舞伎俳優の大谷廣松、中村莟玉、中村鷹之資にも取材。團十郎が日常的に更新しているSNSについて、後輩たちが意外な方法で活用しているエピソードや、“無茶振り”にまつわる話も飛び出すという。また、礼節を重んじる歌舞伎界ならではのルールについても語られる。
番組では家族の姿にも焦点を当てる。藤ヶ谷は長女・市川ぼたん、長男・市川新之助にも取材。仲の良い姉弟の日常のやり取りのほか、團十郎が長女に抱く「このまま優しく育ってほしい」という思いや、思春期を迎えた長男と向き合う父親としての姿が映し出される。
新之助は、父・團十郎の意外な素顔についても明かすという。さらに、『春興鏡獅子』で実現した親子3人での共演の舞台裏や、ある名作との意外な接点も語られる。また、鶴瓶は世界的ダンサーのケント・モリにも取材。異なるジャンルの表現者との交流から受ける刺激や、「歌舞伎を世界へ発信したい」という團十郎の思いも紹介される。