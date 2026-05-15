厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の「繰上げ受給」を選択する人は全体のわずか1.2％にとどまります。生涯にわたって年金が減額されるリスクを避ける人が多いなか、「早くもらってアルバイトをすればいい」と年金受給を前倒してしまったサトルさん（仮名・67歳）。プライドを優先して再雇用を蹴った彼が、65歳を過ぎて直面した〈恐怖の正体〉とは。

「若手の裏方は嫌だ」再雇用を蹴り、年金「繰上げ受給」を選択

「あのとき、見栄を張らずに会社に残っていれば、こんな思いをすることはなかったのに……」

都内の賃貸アパートで一人暮らしをしているサトルさん（仮名・67歳）。専門商社で事務職として長年働いてきたサトルさんは、60歳の定年を迎えた際、再雇用制度を使わずに会社を去りました。

「再雇用で会社に残ることもできました。でも、提示されたのは簡単なサポート業務で、自分のプライドが許さなかったんです。若手の裏方に回るくらいなら、さっさと辞めてやると思いました」

独身のサトルさんには、受け取った退職金と今まで貯めてきたお金を合わせた約1,600万円の貯蓄がありました。そして退職と同時に選んだのが、年金の「繰上げ受給」でした。

サトルさんが65歳から本来受け取る予定だった年金は月に約14万円。しかし、60歳からの5年繰上げを選択したことで、受給額は約30％減額され、月に約9万8,000円となりました。

「当時は、もし早く死んだら年金をもらい損ねるから、減ってでも早くもらったほうが得だと本気で思っていました」

ある程度の貯蓄もあるため、年金をもらいながらアルバイトでもすれば、老後生活は問題ないと考えていました。しかし、そんなに甘くない現実に直面したサトルさん。

「再雇用で働いていれば…」65歳を過ぎて感じた〈恐怖の正体〉

60歳を過ぎての仕事探しは難航し、ようやく見つけたのは近所のスーパーでの品出しや裏方のアルバイトでした。

「最初は週3日くらい働いて、月に7万〜8万円の収入でした。年金の10万円と合わせれば生活できると思っていましたが、考えが甘かったです」

家賃の更新料や急な医療費、家電の買い替えなどの出費が重なると、どうしても毎月数万円の赤字が出てしまい、足りない分は貯金で補填するしかありませんでした。最初の数年は「まだ貯金があるから大丈夫」と自分に言い聞かせていました。しかし、65歳を過ぎたころから、貯金がどんどん減っていく恐怖を覚えるようになったというサトルさん。

「100万円減ったあたりから、急に不安が押し寄せてきました。今ではアルバイトのシフトを週5日に増やして働いていますが、体にもガタが来ています。いつまでこの生活が続けられるかわかりません……」

現役時代には何とも思わなかった「数万円」の重みが、年金生活になってから身に染みてわかったというサトルさん。一生涯、年金が減らされることの重みを理解していなかったのです。

「余計なプライドなんて捨てて、再雇用で65歳まで働いていれば、今ごろは月14万円の年金をもらって、今よりも穏やかに暮らせていたはずでした。働き方と年金のことを、もっと真剣に考えておくべきでした」

繰上げ受給によって一度減額された年金は、途中で取り消すことはできず、一生涯その金額のままです。健康で働けるうちはよくても、年齢を重ねて思うように働けなくなったとき、減額の影響は響いてきます。目先の損得や一時の感情で老後プランを決めてしまったことに、サトルさんは悔いています。

データが示す「年金繰上げ受給」の実態と賃貸シニアの貧困リスク

サトルさんが「払い損は嫌だ」と選んだ年金の「繰上げ受給」。客観的なデータに照らし合わせると、その選択がいかにリスクを伴う少数派の行動であるかがわかります。

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況（令和6年）」によると、老齢厚生年金の受給権者のうち、繰上げ受給を選択している割合は全体のわずか 1.2％ にとどまっています。多くの人は「一生涯にわたって年金が減額される」というリスクを理解し、安易な前倒しの受給を避けていると推測されます。

さらに、「一人暮らし」と「賃貸住宅」という環境も、サトルさんを苦しめている一因となっているでしょう。内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によれば、一人暮らし（同居者はいない）の人が今後の生活のために必要だと考える金融資産額の平均は 2,013万円 となっています。サトルさんの1,600万円という蓄えは、退職した時点ですでに平均を下回っています。

また、同調査において、現在の貯蓄が「生活をしていく備えとして足りない」と感じている人の割合を住まいの形態別に見ると、「賃貸住宅（民営のアパート、マンション）」に住む人は74.2％に上ります。家賃や更新料といった固定費がかかり続ける賃貸住まいにおいて、減額された約9万8,000円の年金と不足気味の貯蓄で生活を維持するのは、データから見ても困難であることが読み取れます。

会社でのプライドを優先して早期退職を選び、「適当にアルバイトをすればいい」と甘く見積もってしまった結果が、過酷なシフトと長生きの恐怖に怯える現状を招いてしまいました。老後プランにおいては、見栄や一時の感情を捨て、自身の資産や固定費のバランスをシビアに見極める必要があることを、これらの数字は示唆しているといえそうです。

［参考資料］

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況（令和6年）」

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」