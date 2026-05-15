メディアでもたびたび取り上げられてきた「老後2,000万円」問題。とはいえ目標額を達成して老後を迎えても、その貯蓄を完全に使い切ることができる人はほとんどいないと、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏はいいます。そこで本稿では、山崎氏による著書『老後に4000万円って本当ですか？ 物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）より一部抜粋・再編集し、「老後2,000万円」のイメージが時代遅れとなっている理由と、これからの世代が「老後4,000万円」をイメージしておくべき理由について解説します。

老後資金を2,000万円貯めても「ぴったり使い切ることはできない」

「実際には老後に2000万円がなくても老後のやりくりは可能なのに、なぜ4000万円と言うのですか」と問われることがあります。

実は、老後の資産計画においてもうひとつ重要なことがあります。それは「2000万円貯めて、2000万円ぴったり使い切ることはできない」ということです。私たちは、資産形成してきたお金をすべて老後に使うことができないのです。

たとえば、しっかり計画的に2000万円を貯めて、セカンドライフを迎えた人がいたとします。これを老後に取り崩していいお金だと考え、どれくらい取り崩してよいか計算します。利息を抜きにしても「月5万円×30年で1800万円」を取り崩すことができる、と電卓上では分かりますが、実際に老後の生活をスタートさせてみると、「毎月5万円」の取り崩し継続ができないことに気づきます。

その理由は「預金残高ゼロになるのは怖い」というイメージだったり、「病気や介護の費用が高くなったり、老人ホームの入居費などまとまったお金が必要になるかもしれない」というような予算確保の問題だったりします。

いずれにせよ貯めたお金を老後に使い切るというのは難しいテーマで、これを考えると「老後に（使う）××万円+老後に（残す）××万円」を考える必要があります。合計すると、現在でも3000〜4000万円を考えることが多いのです。

これは一般的な「老後2000万円」論では触れられてこなかったテーマですが、現実には無視できない要素です。

私たちは「もしも」のときにお金を残しておきたいと考えます。それは当然のことです。老後は特に、「借りてなんとかして、後で返す」ができません。現役時代は、住宅ローンを始めとして「借りて、あとで返す（利息をつけて）」が可能ですが年金生活ではこれは危険です。ボーナスもありませんし、昇格昇給もないからです（物価見合いの年金額改定はある）。

データが示す日本人の“スローすぎる”取り崩しペース

できるだけお金を使い切って最期の日を迎えようというメッセージでベストセラーとなった『DIE WITH ZERO』（ダイヤモンド社）ではアメリカの研究結果として、

●資産額が多い人々（退職前に50万ドル以上）は、20年後または死亡するまでにその金額の11.8％しか使っておらず、資産の88％以上を残して亡くなっている

●資産額が少ない人々（退職前に20万ドル未満）であっても、退職後の18年間で資産の4分の1しか減っていない

●全退職者の3分の1は、むしろ退職後に資産を増やしている

というデータを紹介しています。老後に使うための資産形成であったはずが、実際にはほとんど取り崩されていないのです。

［図表］「老後ぴったり2000万円」では安心じゃない 出典：『老後に4000万円って本当ですか？ 物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）より抜粋

国内データでも、経済財政白書（令和6年）等をみると、高齢者世帯が「お金を残す」傾向が強いことは明らかです。60歳代、70歳代、80歳代以降で区分けして資産額を比較したところ、年齢に応じて資産が減っていく傾向は認められますが、減り具合はわずかです。

60歳代の平均金融資産額が1895.9万円のところ、70歳代の平均額が1734.2万円とわずか150万円くらいしか減少していません。80歳代以降の平均も1619.4万円ですから、こちらも120万円ほどの減少しかありません（総務省「全国家計構造調査（2019年）」）。

この数字をそのまま読み解けば、「取り崩しはほとんどしていない」「せいぜい年10万円くらい」ということになってしまうほどのスローな取り崩しです。

おそらくは、「1000万円くらいは残しておきたい」というイメージがあるのでしょう。

もちろん、このペースで取り崩しをすれば、老後のお金がゼロになる心配はありません。「公的年金収入で、日常生活費も、教養・娯楽費と交際費もやりくりしちゃう」と決めてしまえば、手元のお金がほとんど減ることはないわけです。

それで不満も不足もない、というのであればかまわないのですが、「本当はもうちょっと使って、やりたいことがある」と感じているなら、せっかく貯めたお金が活かされていないことになります。

「15万円の旅行」すら恐怖に…「老後2,000万円」のイメージが時代遅れなワケ

「老後2000万円」ぴったりで、いざ老後を迎えると、おそらく半分の1000万円くらいしか使えないことでしょう。そしてその1000万円を使うこともかなりのストレスになると思われます。

年金収入は一生涯保障されているわけですから、その範囲内で日常生活費をやりくりしてもいいのですが、私たちは「教養・娯楽費と交際費」も家計のうちと考え、すべてを年金収入でやりくりしようとしてしまいます。

少しずつ取り崩している人も、「このペースで取り崩していて大丈夫なのだろうか」という恐怖を薄々と感じてしまいます。これではすっきりと老後の余暇を楽しむことはできません。

旅行にでかけるとしても「この15万円の予算捻出は老後の生活に問題ない計画的なもの」と捉えるか「この15万円を出して20年後も私たちは大丈夫なのだろうか」と考えるのかは、同じ出費から得られる幸福度を違うものとしてしまいます。

だとしたら「残すお金」もカウントした形で「老後2000万円」を考えなおす必要があります。

「実際に使う分としての老後2000万円」+「実際に使う予定がない老後1000万円」のように考えてみるのです。

しばしば「老後2000万円」を貯めれば老後は安心であるかのような説明がありますが、実際の目標はもう少し上なのかもしれません。そのうえで、それぞれが物価上昇を見込んで金額目標の上方修正をするとしたら……こちらも「老後4000万円」ということになってきます。

いくつかの視点を示してきましたが、いずれの場合においても「老後2000万円」のイメージのまま備えておくことが時代遅れとなっていることは間違いありません。

物価上昇に備えていくため、きちんと2000万円を使い切るため、老後の安心も残しておくため、私たちは「老後4000万円」をイメージしておくステージに移行し始めているのです。

山崎 俊輔

フィナンシャル・ウィズダム代表

ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー