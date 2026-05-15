「全然手応えがない…」2戦連続Vがかかる堀川未来夢 2差8位発進で感じた”いいギャップ”
＜関西オープン 初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞前戦の「中日クラウンズ」で3年半ぶりに通算5勝目を挙げた堀川未来夢が、2戦連続優勝に向けて好位置で滑り出した。
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風が吹いてより難度が増した午後組でスタートしたが、6バーディ・4ボギーの「68」で回り、首位と2打差の2アンダー・8位タイ。だが、ホールアウトした堀川の表情は曇っていた。「パーパットは4つ外しましたし、パッティングがあまり良くないですね。前半は“トントントン”とバーディを取れましたが、そのあとは『たまたま獲れた』ような。いいショットがついて、いいのが入ってという感触はない。これが良かった、というのはないんです」。前半11番からの3連続バーディまでは好感触だったが、その後はグリーン上のライン読みにも苦労し、“会心のラウンド”というわけではなかった。ホールアウト後は順位も分からず、「2アンダー、どうなんですかね。自分の中では全然手応えを感じないんですけど…」。順位が分かると「へ〜、そうなんですね。複雑な感じですね」と自身の調子＆スコアと順位にギャップが生まれている。このギャップは堀川にとっては吉兆だ。「全体のスコアを見た時に、自分の感覚よりも上位。そういう時っていい傾向だと思うんですよね。思った以上にみんなが伸びていない。自分のプレーに徹すれば、自然と順位が上がる感覚なので、あす以降も『2アンダー、3アンダー』で回ればいいところに行けるんじゃないかと思っています」。最近はドライバー不振により、好調時と比べて「15％」ほどの状態。優勝した「中日クラウンズ」では4日間でドライバーを使ったのは7回だけ。それでも暫定球を3発打つほどショットに不安がある。今週のコースは、1日に4〜6回ドライバーを使う可能性があり、開幕前は「上位にいくイメージがない」と白旗状態。ただ、この日は4回使用したが、大きなミスなく終えている。初日を終えていい意味のギャップは大きな収穫になったはずだ。（文・小高拓）
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