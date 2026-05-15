平岡瑠依が台湾で首位発進 セキ・ユウティンの妹も好スタート
＜CTBCレディス 初日◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その第1ラウンドが終了した。
【写真】お姉さんとそっくり ユウティン＆ユウリの2ショット
ステップ初優勝を狙う26歳・平岡瑠依が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。レギュラーツアー1勝のセキ・ユウティンを姉に持つユウリ（中国）、オルニチャ・コンサンティア（タイ）、シー・チェンファン（台湾）と並び、3アンダー・首位発進を決めた。2アンダー・5位タイに野澤真央、古家翔香、荒川怜郁、武尾咲希、グリーン・ポルアンロン（タイ）。1アンダー・10位タイには吉本ここねら7人が続いた。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には900万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
CTBCレディス 初日の結果
平岡瑠依 プロフィール＆成績
セキ・ユウリ プロフィール＆成績
国内女子ツアー 初日の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子ら出場 米女子のリーダーボード
【写真】お姉さんとそっくり ユウティン＆ユウリの2ショット
ステップ初優勝を狙う26歳・平岡瑠依が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。レギュラーツアー1勝のセキ・ユウティンを姉に持つユウリ（中国）、オルニチャ・コンサンティア（タイ）、シー・チェンファン（台湾）と並び、3アンダー・首位発進を決めた。2アンダー・5位タイに野澤真央、古家翔香、荒川怜郁、武尾咲希、グリーン・ポルアンロン（タイ）。1アンダー・10位タイには吉本ここねら7人が続いた。今大会の賞金総額は5000万円。優勝者には900万円が贈られる。
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