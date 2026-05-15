スコアの壁に悩む全ゴルファー必読！リアルすぎる描写で話題のマンガ『ゴルフは気持ち』とは

「練習では完璧なのに、本番になるとボロボロ…」そんなゴルファーの悩みに寄り添い、解決のヒントをくれる名作ゴルフマンガをご存知ですか？

今回は、いけうち誠一氏が描く『ゴルフは気持ち』の魅力をご紹介します。

ゴルファーの喜怒哀楽を描いた「ゴルフ指南書」

『ゴルフは気持ち』は、ゴルファーなら誰もが経験するリアルな喜怒哀楽を、臨場感あふれる細やかなタッチで描いた作品です。

単なる技術解説のマンガではなく、アマチュアゴルファーたちがコースで直面する「プレッシャー」や「恐怖心」に焦点を当てており、まさに読めばスコアアップにつながる“ゴルフ指南書”として人気を集めています。

ゴルフは技術より「気持ちがものをいう」

本作の最大のテーマは、タイトル通り「ゴルフは技術より、気持ちがものをいう」ということです。

例えば、「コンペの前の日に女房の父親が倒れた！」というようなプライベートな出来事すら、プレーヤーの心理状態を揺さぶり、スコアに影響を与えてしまう様子がコミカルに描かれています。

メンタルがスコアに直結することを学べる一冊

「早く駆けつけなければ」という焦りが、逆に細かな結果を気にしなくさせ、信じられないような良いスコアを生み出すこともある--。

そんなゴルフの不思議なメンタル模様を巧みに表現しています。

スコアが伸び悩んでいる方や、本番に弱いと自覚している方は、スイング改造の前にぜひこのマンガを手に取ってみてはいかがでしょうか。