コンカフェ界のカリスマ・絢瀬まよ『FLASH』に登場！初グラビアで魅せた圧巻のスタイル

「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売

日本一有名なコンカフェ嬢・絢瀬まよが『FLASH』で初グラビアを見せた！

新宿の超有名コンカフェ「舞々悪魔（まいまいでびる）」に在籍する絢瀬まよが、『FLASH』で待望の初グラビアを飾った。SNSでも一切公開してこなかった貴重な水着姿をついに解禁。端正なルックスと、ダイナミックなGカップが織りなすビジュアルは圧巻の一言に尽きる。

コンカフェ界のスターが放つ、初めての衝撃をぜひ目撃してほしい。

【プロフィール】

絢瀬まよ（あやせ・まよ）

８月23日生まれ 千葉県出身 T153・B80(G) W60 H85

小学校１年生から高校１年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023～2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。

そのほか最新情報は、公式X（@mayo_ayase_）、公式Instagram（@mayo_ayase_）にて

【クレジット】

絢瀬まよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『気まぐれな視線』が各電子書店で5月19日に発売予定！