コンカフェ界のカリスマ・絢瀬まよ『FLASH』に登場！初グラビアで魅せた圧巻のスタイル
「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売
日本一有名なコンカフェ嬢・絢瀬まよが『FLASH』で初グラビアを見せた！
新宿の超有名コンカフェ「舞々悪魔（まいまいでびる）」に在籍する絢瀬まよが、『FLASH』で待望の初グラビアを飾った。SNSでも一切公開してこなかった貴重な水着姿をついに解禁。端正なルックスと、ダイナミックなGカップが織りなすビジュアルは圧巻の一言に尽きる。
コンカフェ界のスターが放つ、初めての衝撃をぜひ目撃してほしい。
【プロフィール】
絢瀬まよ（あやせ・まよ）
８月23日生まれ 千葉県出身 T153・B80(G) W60 H85
小学校１年生から高校１年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023～2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。
そのほか最新情報は、公式X（@mayo_ayase_）、公式Instagram（@mayo_ayase_）にて
【クレジット】
絢瀬まよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作
【デジタル告知】
FLASHデジタル写真集『気まぐれな視線』が各電子書店で5月19日に発売予定！