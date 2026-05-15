右サイドの可動域を大きくすると飛ばせるようになる理由とは！？【70台は楽に出る！圧力系ゴルフインパクトの作り方】

右サイドの可動域を大きくすると飛ばせるようになる理由

右サイドの可動域が大きいと体を開いてスイングスピードが加速できる

右サイドを正しく使ってオンプレーンを作れると何がいいかというと、クラブを9時のポジションまで下ろしたときに、体が開いた状態を作れるということです。

よく「体を開くな」と言われますが、何がNGかというと、アウトサイドからクラブが下りるリスクが高まるからなんですね。

しかし可動域が確保されていれば、インサイドから下ろしているのにもかかわらずに、上体を開くことができるので、体の開きを加速して使うことができます。

体をどんどん開いてクラブを加速させ、後からバン！ と追いつかせることでもの凄いスピードが作れます。

もちろんかなりの可動域がないと無理ですが、身体能力のアドバンテージがない選手が、世界の舞台に出ていくには必要な技術でしょう。

可動域がなかったり、年齢と共になくなってきたら、体を閉じ気味にすることでダウンスイングの軌道がインサイドになります。

【出典】『70台は楽に出る！「圧力系」インパクトの作り方』著者：阿河徹