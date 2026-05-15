「富士五湖」には「6つ目の湖」がある！？ 条件が揃うと現れる幻の湖のナゾ【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

「富士五湖」のほかに、現れては消える「6つ目の湖」がある

湖の底でつながっている!?

富士五湖とは、富士山の周囲に沿うように点在する5つの湖の総称ですが、6つ目の湖が現れることがあります。それが「赤池」です。赤池は常に存在しているわけではなく、条件がそろったときだけ姿を現すため「幻の湖」とも呼ばれています。この赤池を含めて「富士六湖」と表現されることもあります。

赤池が現れるのは、台風などによる大雨で精進湖の水位が大きく上昇したときです。精進湖から東へ約800m離れた場所に、幅50mほどの湖が出現します。

6つ目の湖が現れる詳しいメカニズムはまだ解明されていませんが、精進湖と赤池の湖底がつながっているという説もあります。両者の間を隔てている溶岩には細かい穴がたくさん開いていて、精進湖の水位が一定の高さを超えると、水がその穴を通って赤池へ流れ込むのではないかと考えられています。

また「本栖湖」「精進湖」「西湖」は、湖底では互いにつながっているとされています。元々これら3つの湖は「せの海」と呼ばれるひとつの大きな湖でした。それが、約800年前の噴火によって溶岩流が流れ込み、分断されて本栖湖が誕生。さらに、864年（平安時代）の貞観大噴火の際にも溶岩が流れ込み、せの海は分かれて西湖と精進湖になったと考えられているのです。

7年に1度しか現れない幻の湖

赤池は、近年では1982年、1983年、1989年、1991年、1998年、2004年、2011年と、ほぼ7年に一度出現。2020年7月に、梅雨の長雨によって9年ぶりに現れました。

本栖湖、精進湖、西湖は元々、9000年前の噴火でできた「せの海」というひとつの湖だった

伏流水が生んだ世界遺産「忍野八海」

富士五湖のうち山中湖の近く、山梨県忍野村にある湧水池「忍野八海」。富士山に降った雨や雪が地下の溶岩層を流れ、水を通さない不透水層に遮られて地表に湧き出したものです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。