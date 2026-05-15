





【材料】（2人分）



カツオ(タタキ) 200g

サニーレタス 3~4枚

小ネギ（細ネギ）(刻み) 1/4束分

貝われ菜 1/4パック

ミョウガ 1個

ショウガ(すりおろし) 1/2~1片分

<梅ダレ>

梅干し 2~3個

酒 小さじ 1.5

作り置き甘酢 大さじ 1

しょうゆ 小さじ 1.5

<だし溶き片栗>

片栗粉 小さじ 1

だし汁 75ml



【下準備】



1、カツオは幅1cmに切る。







2、サニーレタスは長さ2cmのせん切りにし、冷水に放ってしっかり水気をきり、冷やしておく。



3、貝われ菜は根元を切り落とし、水洗いして長さ2cmに切る。



4、ミョウガは縦半分に切り、さらに薄い半月切りにして水に放ち、しっかり水気をきる。



5、＜梅ダレ＞の梅干しは種を取り、包丁でペースト状になるまでたたき、他の＜梅ダレ＞の材料と混ぜ合わせる。



【作り方】



1、小鍋に＜だし溶き片栗＞の材料を入れ、混ぜながら中火にかける。トロミがついたら＜梅ダレ＞を加えてよく混ぜ合わせ、鍋底を氷水につけ冷やす。







2、サニーレタス、刻み細ネギ、貝われ菜、ミョウガを混ぜ合わせ、器にカツオと盛り合わせる。(1)をかけ、ショウガを添える。







梅ダレがけカツオのタタキ【材料】（2人分）カツオ(タタキ) 200gサニーレタス 3~4枚小ネギ（細ネギ）(刻み) 1/4束分貝われ菜 1/4パックミョウガ 1個ショウガ(すりおろし) 1/2~1片分<梅ダレ>梅干し 2~3個酒 小さじ 1.5作り置き甘酢 大さじ 1しょうゆ 小さじ 1.5<だし溶き片栗>片栗粉 小さじ 1だし汁 75ml【下準備】1、カツオは幅1cmに切る。2、サニーレタスは長さ2cmのせん切りにし、冷水に放ってしっかり水気をきり、冷やしておく。3、貝われ菜は根元を切り落とし、水洗いして長さ2cmに切る。4、ミョウガは縦半分に切り、さらに薄い半月切りにして水に放ち、しっかり水気をきる。5、＜梅ダレ＞の梅干しは種を取り、包丁でペースト状になるまでたたき、他の＜梅ダレ＞の材料と混ぜ合わせる。【作り方】1、小鍋に＜だし溶き片栗＞の材料を入れ、混ぜながら中火にかける。トロミがついたら＜梅ダレ＞を加えてよく混ぜ合わせ、鍋底を氷水につけ冷やす。2、サニーレタス、刻み細ネギ、貝われ菜、ミョウガを混ぜ合わせ、器にカツオと盛り合わせる。(1)をかけ、ショウガを添える。

【No.2】エスニック風がオシャレ！カツオのナンプラーマリネ







【材料】（2人分）



カツオ(刺身用) 120g

玉ネギ 1/4個

赤パプリカ 1/2個

セロリ 1/3本

<マリネ液>

ナンプラー 大さじ 2

レモン汁 大さじ 1

ニンニク(刻み) 1片分

酢 大さじ 1

砂糖 小さじ 2

サラダ油 大さじ 1



【作り方】



1、カツオは幅1cmに切る。玉ネギは縦薄切りにし、赤パプリカは種とヘタを取り除き、薄切りにする。セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。セロリの葉は、刻んでおく。







2、ボウルで＜マリネ液＞の材料を合わせ、(1)の材料を和える。器に盛り、セロリの葉を散らす。







カツオのナンプラーマリネ【材料】（2人分）カツオ(刺身用) 120g玉ネギ 1/4個赤パプリカ 1/2個セロリ 1/3本<マリネ液>ナンプラー 大さじ 2レモン汁 大さじ 1ニンニク(刻み) 1片分酢 大さじ 1砂糖 小さじ 2サラダ油 大さじ 1【作り方】1、カツオは幅1cmに切る。玉ネギは縦薄切りにし、赤パプリカは種とヘタを取り除き、薄切りにする。セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。セロリの葉は、刻んでおく。2、ボウルで＜マリネ液＞の材料を合わせ、(1)の材料を和える。器に盛り、セロリの葉を散らす。

【No.3】ご飯がすすむ！カツオの香味漬け丼







【材料】（2人分）



ご飯(炊きたて) 丼 2杯分

カツオ(刺身用:サク) 150g

白ネギ 5cm

<漬け汁>

みりん 大さじ 1.5

しょうゆ 大さじ 1.5

ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2

ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2

ゴマ油 小さじ 1

刻みのり 少々

白ゴマ 少々



【下準備】



1、カツオは表面をキッチンペーパーで拭き、斜めに包丁を入れて厚さ7mm位に切る。



すでに切ってあるものはそのままで使用します。







【作り方】



1、白ネギはせん切りにし、水に放って水気を絞り、白髪ネギにする。







2、＜漬け汁＞のみりんとしょうゆを小鍋に入れて、ひと煮たちさせる。ボウルに移し粗熱が取れたら、ショウガ、ニンニク、ゴマ油を加える。



熱で香りが飛ばないよう、冷ましてから加えましょう。







3、カツオを(2)に入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫に1時間以上置いて漬け込む。







4、器にご飯を盛り、刻みのりを散らす。(3)を並べ、白ネギを盛って、白ゴマを振る。



今回は、彩りに刻みネギを使っています。







【このレシピのポイント・コツ】



白髪ネギのほかに、貝われ菜やスプラウトをトッピングすると彩りがきれいです。



残った漬け汁はチャーハンの味付けに使うと美味しいです。



カツオの香味漬け丼(漬け時間1時間)【材料】（2人分）ご飯(炊きたて) 丼 2杯分カツオ(刺身用:サク) 150g白ネギ 5cm<漬け汁>みりん 大さじ 1.5しょうゆ 大さじ 1.5ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2ゴマ油 小さじ 1刻みのり 少々白ゴマ 少々【下準備】1、カツオは表面をキッチンペーパーで拭き、斜めに包丁を入れて厚さ7mm位に切る。すでに切ってあるものはそのままで使用します。【作り方】1、白ネギはせん切りにし、水に放って水気を絞り、白髪ネギにする。2、＜漬け汁＞のみりんとしょうゆを小鍋に入れて、ひと煮たちさせる。ボウルに移し粗熱が取れたら、ショウガ、ニンニク、ゴマ油を加える。熱で香りが飛ばないよう、冷ましてから加えましょう。3、カツオを(2)に入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫に1時間以上置いて漬け込む。4、器にご飯を盛り、刻みのりを散らす。(3)を並べ、白ネギを盛って、白ゴマを振る。今回は、彩りに刻みネギを使っています。【このレシピのポイント・コツ】白髪ネギのほかに、貝われ菜やスプラウトをトッピングすると彩りがきれいです。残った漬け汁はチャーハンの味付けに使うと美味しいです。

爽やかな季節の訪れとともに旬を迎える初鰹。スーパーに並ぶ鮮やかな赤身を見ると、思わず手が伸びてしまいますよね。今回はジュワッとうまみが広がるカツオレシピを厳選してご紹介します！■【人気レシピNo.1】爽やかな酸味がクセになる！梅ダレがけカツオのタタキ初夏といえばやっぱりコレ！表面をこんがりと炙ったカツオのたたきに、手作りの梅ダレをとろりとかけて。ジュワッと香ばしい赤身に、梅のキリッとした酸味が絡んで、最後までさっぱりといただけます。暑くなってくる季節にぴったりの、食欲そそる一皿です。■【2位以降も絶品ぞろい】カツオの魅力を余すことなく味わうレシピ旬のカツオをナンプラーとレモン汁、お酢でマリネ。少し時間をおくことで味がまとまり、エスニックな香りとサッパリした酸味がクセになります。見た目も華やかで、おもてなしやワインのお供にも大活躍する絶品レシピです。ニンニクとショウガを効かせた香味だれにじっくり漬け込んだカツオを、ホカホカご飯にたっぷりのせて。生臭みが消えて香り高く、コク旨な漬けだれがご飯に染みて食欲をそそる仕上がりに。お昼ごはんや一人ランチにも豪快に楽しめる一杯です。■シーン別に楽しむ初夏のカツオレシピ今回ご紹介した初鰹レシピ、いかがでしたか？定番の梅ダレタタキはファミリーの食卓に、ナンプラーマリネはおしゃれなホームパーティーに、香味漬け丼はお昼ごはんやガッツリ食べたいときにと、シーンに合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。旬の時期は意外と短い初鰹。ぜひ今しか味わえないジュワッとした旨みを、食卓でたっぷり楽しんでください！(E・レシピ編集部)