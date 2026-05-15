日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１５日、サッカーＷ杯日本代表メンバーはこの日午後２時に発表されることを報じた。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。会見には森保一監督が出席し、ともに世界一を目指す２６人を発表する。

番組では森保監督が２０２２年カタールＷ杯以降、８８人を招集したことを紹介。しかし今回の北中米Ｗ杯登録メンバーが２６人であることを伝えた。また過去には初出場を果たした１９９８年フランス大会では直前合宿中にＦＷ三浦知良、ＭＦ北澤豪、ＤＦ市川大祐の３人が外れたこと、２００２年日韓共同大会ではＭＦ中村俊輔がまさかの落選となったことなどを当時の映像とともに紹介した。

金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」阿部亮平は「いやぁ、ドキドキしてきました」とコメント。「この２６人に誰が選ばれるのか、そしてこの２６人でどんな歴史がつくられるのかすごく楽しみになってきました」と期待をふくらませていた。