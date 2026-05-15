ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「腕がつりそう…」夜泣き対応3分で音を上げた夫が翌朝は筋トレ!? 妻… 「腕がつりそう…」夜泣き対応3分で音を上げた夫が翌朝は筋トレ!? 妻が美容院に到着10分後に夫から来た連絡内容とは？ 「腕がつりそう…」夜泣き対応3分で音を上げた夫が翌朝は筋トレ!? 妻が美容院に到着10分後に夫から来た連絡内容とは？ 2026年5月15日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夜泣き対応をたった3分で諦めてしまった夫…正直、こんなに早いとは思っていませんでしたよね。しかも翌朝はケロッと筋トレをしているなんて、どういうことなのでしょうか？千恵さんの仕事復帰まで、まだ時間はそんなにありません。このままだと、かなり厳しい状況になりそうな予感がしますよね…。>>【まんが】夫は仮病常習犯!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫は仮病常習犯!? 「うちの子預かるぐらい大丈夫でしょ？お金取る気？」ママ友にバッサリ縁を切られたシンママの大誤算 「私は子どもにそんなことしない」突然の高圧トークに唖然…偏食の息子がやっと食べたファーストフードを前に現れた自然派ママの正体