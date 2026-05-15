人気が再燃している調理家電「エアフライヤー」。コンパクトタイプからスチーム機能搭載、さらには1万円を切る商品など様々登場しています。

【写真を見る】灼熱キッチンの救世主！5990円の商品も登場「エアフライヤー」再注目のワケ【THE TIME,】

時短・カンタン・片付けラク

エアフライヤーとは、高温の熱風を循環させて“油を使わずに”揚げ物や焼き物が調理できるヘルシー家電。

コーヒーメーカーのように本体下部に引き出し式のバスケット（材料を入れる容器）があるタイプや、オーブン型など様々な商品が発売され、使う人も増えています。

「片付けが面倒くさい“揚げ物を気軽にできる”」（30代女性）

「ハンバーグもできるしベーコンと一緒にパンを焼いたり。“簡単にできるので手放せない”」（30代女性）

「他のことをやっていたらできちゃうから“時短にもなる”」（20代女性）

「火を使ったり長時間茹でるとか、“暑くなってくるとツラい”から」（30代女性）

1台3役…そのまま冷蔵＆冷凍もOK

『ビックカメラ有楽町店』（東京・千代田区）では専用のコーナーも設置され、約20種類が並びます。

家電担当・城本浩司さん：

「2025年4月と比べて約3.8倍の売上げ。揚げ物の他にロースターやグリルなど多機能がついていて、専門調理家電から“多機能調理家電”に進化している」

中でも人気なのが、2025年11月に発売された「Ninja Crispi（クリスピー）」(2万9700円)。

耐熱ガラスのコンテナに食材を入れ、上に本体をのせるスタイルで、「フライ」だけでなく、焼き魚にハンバーグなどの「グリル調理」や「リベイク」機能もついた“1台3役”。

透明なガラスコンテナなので調理の様子も見えて、できあがったら本体を外してそのまま食卓へ。保存用のフタも付属されていて冷蔵＆冷凍保存も可能です。

デザイン性◎で“省スペース”

「デザイン性も含めてSNSで大変人気」（ビックカメラ・城本さん）というのは、BRUNOの「ガラスエアフライヤー」（1万3200円）

取っ手付きのガラスバスケットの上に本体をセットするタイプで、サイズは幅24×高さ30.8×奥行28.2cm。使わない時は本体をバスケットに入れられるように設計され、収納時の高さは約21cmと省スペース派のキッチンにも◎。

容量は2〜3人前の料理が作れる約3.5Lで、唐揚げなどはもちろん肉や魚のグリルにスイーツ、リベイク、セミドライフルーツなど料理メニュー12種類がボタンひとつで調理可能です。

“スチーム調理”でカリふわ！煮魚もOK

récolteの「ハイスチームエアーオーブン」(2万9700円)も人気商品の1つ。

『ビックカメラ』城本さん：

「スチーム機能を使うので、外はカリっと中はしっとり」

幅約23×高さ28.5×奥行37cmサイズの箱型で、引き出し式のバスケットタイプ。

大量のスチームと高温の熱風を循環させて調理するため、揚げ物・グリルは“表面はパリッ＆中はジューシー”に。ハイスチーム機能で蒸し料理から煮魚まで調理できます。

機能そのまま“低価格帯”も登場

『ニトリHD』広報部・岩脇由依さん：

「気になっているけど価格面や設置スペースで手が出せないという方に向けて、より試しやすい価格で、省スペースな物を設計した」

それが、「中が見えて調理しやすい ノンオイルフライヤー」(ニトリ/5990円)※店頭在庫がなく取り寄せとなる場合があります

本体サイズ幅21.8×高さ28.4×奥行24cmで、取っ手付きガラストレイは引き出し式。本格的なグリル調理、お菓子作りまで幅広く使えるとのことで、“5990円の実力”を試してみました。

まずは、【さけとあさりの包み焼き】

クッキングペーパーの上に▼半分にカットしたさけ（甘塩）▼カットしたミニトマト・ブロッコリー・しめじ▼砂抜きしたあさり▼ローズマリーを盛り付け、酒・コンソメ顆粒・塩・黒こしょうをふって包む。

それを5分予熱したエアフライヤーに入れ、160℃で25分加熱すれば完成です。

THE TIME,マーケティング部 土路生優里部員：

「鮭もふっくらしていて“旨みがぎゅっと詰まっている”。しっかり火が通っている」

続いては、オーブンでこんがり！のイメージの【ドリア】

温めた白ご飯にコンソメ顆粒・バター・塩・黒こしょうを混ぜ耐熱の器に入れ、ホワイトソース・牛乳・ほうれん草を混ぜて作ったソースを流し込む。

ベーコン・コーン・チーズをのせパン粉をふったら、5分予熱したエアフライヤーに器ごと入れ、180℃・15分で完成です。

土路生部員：

「チーズは香ばしくて中はトロッとしてとても美味しい。エアフライヤーで作れるならレパートリーも広がる」

さらに、調味料をもみ込んだ鶏むね肉を90℃で約28分低温調理すれば【サラダチキン】も作れます。

進化を遂げますます人気の「エアフライヤー」。これからの暑い季節にも大活躍しそうです。

（THE TIME,2026年5月11日放送より）