脂肪豊胸手術のダウンタイムはどれくらい？痛みや腫れが続く期間と症状【医師解説】

脂肪豊胸手術に興味はあっても、「ダウンタイムが気になる」という人も多いのでは？ そこで、脂肪豊胸手術のダウンタイムについて、銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの坂内先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。

監修医師：

坂内 誠（銀座3丁目・BANNAI美容クリニック）

新潟大学医学部卒業。新潟大学大学院修了。その後、大手美容外科グループ入職、分院長を13年間務める。2020年3月、東京都中央区に「銀座3丁目・BANNAI美容クリニック」を開院。豊富な豊胸手術経験を活かして、豊胸に特化した治療を提供している。医学博士。日本美容外科学会（JSAS）専門医。

編集部

脂肪豊胸手術とはどのようなものですか？

坂内先生

お腹や太もも、お尻などから自分の脂肪を吸引してバストに注入することを言います。自分の細胞を利用するのでアレルギー反応が起きず、安全性が高いという特徴があります。また、仕上がりも自然で、触り心地や動きなどに違和感はありません。痩せなければ効果は半永久的というのもメリットと言えます。

編集部

しかし、手術後にはダウンタイムがあるのですよね。

坂内先生

はい。どうしても脂肪を体内から抽出したり、それを胸に注入したりするので、手術後にはダウンタイムが生じます。脂肪豊胸の場合には脂肪を吸引したところと、脂肪を注入したところに症状が出ます。

編集部

具体的にどのような症状が出るのですか？

坂内先生

一般的に、以下のような症状が出るとされています。

患部の腫れ

内出血

痛み

脂肪を吸引した部分の皮膚の拘縮など

編集部

それらの症状はどれくらい続くのですか？

坂内先生

脂肪を注入した部分のダウンタイムはそれほど長くなく、胸の痛みは2～3日程度で治まることが多いとされています。痛みが問題になることはあまりないので、こちらは特に気にしなくて大丈夫だと思います。

編集部

脂肪を吸引した部分はどうですか？

坂内先生

脂肪を吸引した部分の痛みは、もう少し長く続きます。痛みのピークは翌日で、そこから徐々に軽くなり、術後3日前後にはピーク時の6～7割くらい、術後7日前後にはピーク時の2～5割ほどに治まるという人が目立ちます。

編集部

完全に痛みがなくなるまではどれくらいかかるのですか？

坂内先生

多くの患者さんの話を総合すると、痛みが気にならなくなるのは術後1週間から10日程度です。完全に痛みがなくなるには3週間程度かかる人が多いと思います。内出血は術後1週間くらいがピーク、腫れは術後3日くらいがピークで、その後、少しずつ改善していきます。

※この記事はメディカルドックにて＜脂肪豊胸手術はバストのどこに傷が残る? ダウンタイムは? 経過状況を医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。