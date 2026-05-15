開催：2026.5.15

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 5 [カージナルス]

MLBの試合が15日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

1回裏、1番 ニック・カーツ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-0 STL

5回表、9番 ビクター・スコット 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 ATH 1-1 STL

6回表、3番 ジョーダン・ウォーカー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 ATH 1-2 STL、5番 ノーラン・ゴーマン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 1-3 STL

7回裏、7番 ザカリー・ゲロフ 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 2-3 STL、2番 シェイ・ランゲリアーズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 4-3 STL

9回表、2番 イバン・へレラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 4-4 STL、3番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 ATH 4-5 STL

試合は4対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマット・スバンソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジャック・パーキンスで、ここまで2勝2敗3S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 07:06:13 更新