山下智久主演、映画『正直不動産』公開記念！ドラマシリーズを一気におさらいできるキャラクター紹介映像が到着

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山下智久主演の映画『正直不動産』が5月15日に公開。これを記念して、“ドラマ版『正直不動産』”を一気におさらいできるキャラクター紹介特別映像が公開された。

■クセが強すぎる登場人物たちの「迷言」をドラマ版から厳選

解禁された動画「正直！クセが強すぎる!!『正直不動産』キャラクター紹介」では、本作を彩るひと癖もふた癖もある登場人物たちの「迷言」をドラマ版から厳選。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして、主人公・永瀬財地を取り巻くクセ者だらけの面々が登場し、「正直！クセが強すぎる!!」の言葉どおり、個性豊かなキャラクターたちの魅力を紹介する映像となっている。

まず登場するのは、登坂不動産に勤める「嘘がつけなくなった営業マン」永瀬財地（山下智久）。「こんな物件金もらっても住まないからな」「その夢、いっさい叶いません！」と、思ったことがそのまま口から飛び出してしまう永瀬。その姿に最初は憤慨する顧客たちだが、徐々に信頼を勝ち取っていく永瀬の「正直営業」は本作の見どころのひとつだ。

そんな永瀬を支えるのは、カスタマーファーストの後輩、月下咲良（福原遥）。涙あり、笑いあり、全力で仕事に打ち込むそのひたむきな姿は物語に彩りを与える。さらに、ふたりの上司であるパワハラ営業部長、大河真澄（長谷川忍）は、昭和気質が抜けない言動で周囲を翻弄しつつも憎めないキャラクター。

永瀬を取り巻く女性陣もひと筋縄ではいかない面々だ。海外赴任中の恋人、榎本美波（泉里香）は、やり手の銀行員ながら酔っ払うと出てしまう秋田弁がトレードマークで、ドラマでは永瀬とつかず離れずの関係を続けてきたが、現在は遠距離恋愛中。そして美波の職場の先輩で鬼軍曹の異名を持つ愛原真耶（松本若菜）。永瀬と美波の恋の行方、愛原の映画での鬼軍曹ぶりも見逃せない。

忘れてはならないのが、永瀬の元同僚にして最大のライバルである不動産ブローカー、桐山貴久（市原隼人）。「あんたは正直すぎて大嫌いだ」の言葉とは裏腹に、永瀬の正直営業に一目置いていて、今では永瀬と友情とも言える関係性が出来つつある。そんな野心と実力を兼ね備えた桐山の存在が、劇場版でも物語を大きく動かしていく。

対するは、登坂不動産の宿敵、ミネルヴァ不動産。会社を率いるのは、手段を選ばず悪どい手段で登坂不動産を追い詰める社長、鵤聖人（高橋克典）。やり手新入社員の雪野遥香（見上愛）、情報通の副店長、花澤涼子（倉科カナ）、そして悪魔的スタイルのカリスマ営業マン、神木涼真（ディーン・フジオカ）。感情が高ぶるとタップを踏むのが特徴で、その華麗なダンスまでも狂気に見える圧倒的な存在感で、登坂不動産を追い詰めていく。

さらに、不動産業界の女帝として登坂不動産の太客でもあるマダム（大地真央）。そして、永瀬が不動産業界に身を置くきっかけとなった人物であり、社員を暖かく見守る登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）の存在が物語を支える。

劇場版でも、ドラマ版から続投する全員主役級の豪華キャストが集結。濃すぎるキャラクター同士の衝突が、予測不能の大波乱を巻き起こす。

最後に勝つのは、”嘘つき“か”正直“か――。

ドラマシリーズの魅力がさらなるスケールで炸裂する映画『正直不動産』をぜひ劇場でチェックしよう。

■映画『正直不動産』あらすじ

登坂不動産のエースである永瀬財地（山下智久）は、地鎮祭の準備中に、ある祠（ほこら）を壊した祟りによって「嘘がつけない」体になってしまった営業マン。正直すぎるがゆえに数々のトラブルを巻き起こしながらも、なんとか日々奮闘している。高級車に乗り再びタワマンに住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、海外の不動産投資詐欺、嘘もいとわず営業成績を勝ち取っていた「ライアー永瀬」時代の過去の契約トラブル、元同僚である不動産ブローカーの謎の大規模開発計画、そして因縁のライバル会社・ミネルヴァ不動産が仕掛ける悪質で巧妙な地上げ戦略など、不動産業界に渦巻く難題に、正直に立ち向かっていく。

■映画情報

映画『正直不動産』

5月15日（金） 公開

出演：

山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努（※「崎」は、たつさきが正式表記） 吹石一恵 岩崎大昇（KEY TO LIT ※「崎」は、たつさきが正式表記） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作: 大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

監督：川村泰祐

脚本： 根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

■関連リンク

映画『正直不動産』作品サイト

https://shojiki-movie.jp/