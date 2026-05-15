『田鎖ブラザーズ』第5話 殺人で自首後も黙秘を貫く青年 背後に渦巻く“黒い疑惑”
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第5話が15日の今夜放送される。
【写真】拳銃を発見し複雑な心境の真（岡田将生）と稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』第5話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第5話あらすじ
田鎖家の子供部屋に残されていたロボットの中に、拳銃が隠されていた。ロボットを作った父・朔太郎（和田正人）が隠したのだろうと考えた真と稔だが“もしかしたら父は人を殺していたのでは…”という悪い予感が頭をよぎり、それ以上深掘りすることをためらってしまう。
一方、青委署では成田（齋藤潤）という青年が「一条栄介を殺した」と自首してきていた。自ら出頭したにも関わらず、取り調べで黙秘を続ける成田に「どうせ悪戯だ」と懐疑的な真。調べによると、一条は成田が受験し不合格だった神南国立大学の理事長で「死因・脳卒中」として1ヶ月前に死亡届が出されていた。病死の可能性が高いが、稔の所見では他殺の可能性もゼロではなさそうだ。その後も黙秘を貫き、その度自宅に帰され、それでもまた出頭してくる成田の意図が分からず苛立つ真たち。しかしその先には、単なる殺人の枠には収まらない黒い疑惑が渦巻いていた…。
一方、晴子（井川遥）のもとには、死の直前の津田（飯尾和樹）に関する新情報が舞い込む。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】拳銃を発見し複雑な心境の真（岡田将生）と稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』第5話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
田鎖家の子供部屋に残されていたロボットの中に、拳銃が隠されていた。ロボットを作った父・朔太郎（和田正人）が隠したのだろうと考えた真と稔だが“もしかしたら父は人を殺していたのでは…”という悪い予感が頭をよぎり、それ以上深掘りすることをためらってしまう。
一方、青委署では成田（齋藤潤）という青年が「一条栄介を殺した」と自首してきていた。自ら出頭したにも関わらず、取り調べで黙秘を続ける成田に「どうせ悪戯だ」と懐疑的な真。調べによると、一条は成田が受験し不合格だった神南国立大学の理事長で「死因・脳卒中」として1ヶ月前に死亡届が出されていた。病死の可能性が高いが、稔の所見では他殺の可能性もゼロではなさそうだ。その後も黙秘を貫き、その度自宅に帰され、それでもまた出頭してくる成田の意図が分からず苛立つ真たち。しかしその先には、単なる殺人の枠には収まらない黒い疑惑が渦巻いていた…。
一方、晴子（井川遥）のもとには、死の直前の津田（飯尾和樹）に関する新情報が舞い込む。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。