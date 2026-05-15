物価高が大学などの研究活動に深刻な影響を与えている。科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の調査では、大学の研究者やマネジメント層のうち、9割を超える人が「影響がある」と回答した。

【映像】物価高で学会行けず…研究者が悲鳴

ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題の背景や課題について、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏とともに考えた。

◾️消耗品・旅費の高騰と「狭まる研究範囲」

具体的にどのような影響が広がっているのか。調査への回答では、消耗品などの高騰によって「試験個体数を減らして対応しており、数年前と同程度のクオリティーの試験を実施することが難しくなっている」という声や、旅費の高騰により「所属機関規定の出張費では賄えなくなり、不足分は自腹で出している」というケースが報告された。

また、「学会の参加を断念したり、国際的な学術交流が途絶えてしまうことで、学術界における日本の存在感が低下してしまうのではないか」という危機感を訴える記述も確認できる。

自身も大学で研究を行う中野氏は、現場への影響について次のように語った。

「私は文系なので機械を買うなどはあまりないが、学会の参加を断念するのは割とみんなやっていると思う。物価高だけでなく為替の問題もあるので、できる限り自分の持っている研究費の中で優先順位をつけていく形でやりくりしている。ヨーロッパはやめてアジアにしようとか、そうした判断で行けるところが減ってしまう。それは研究全体にとってネガティブだと思う」（中野氏、以下同）

◾️理系支援への偏りと「若手の見通しの持ちづらさ」

経団連の要望の内容が「理系の支援に偏りが見られる」という指摘もある。人文社会系などの分野への影響について、中野氏は次のように語る。

「実際すごくお金がかかる分野はあると思うので、そこが重点的に支援される必要はあるとは思うが、人文社会系も含め全体として研究者という道が見通しが持ちづらい状況になっている。若手からすると、経済的な不安とか、研究者になっても研究費を取り続けられるかどうかというネガティブな状況になっていると思うので、幅広く支援してほしい」

◾️博士課程進学者の減少と「日本全体の研究力低下」への危機感

経済的な不安などから、博士課程に進むのをためらう若者も一定数存在している。

「博士課程に進む人自体が減っているのは、政府の方も問題意識があるとは思うが、背景には職が得られるかどうかの懸念がある。企業の方で博士人材を活用することもあまり上手くいっていない。そうなると日本全体の研究力が低下してしまうと思うので、バックアップしていってほしい」

さらに、海外の大学の待遇と比較して、日本の博士課程の現状の厳しさを次のように訴えた。

「博士課程は海外の大学だと給料がもらえるが、日本はむしろ学費を払っていて、給料がもらえるところはすごく少ない。もちろん博士課程の学生用のいろいろなグラント（研究助成金）などもあるが、全員が取れるわけではないので、やはり見通しが持ちにくいというところはあると思う」

（『わたしとニュース』より）