浜田雅功、「イメージ悪かった？」 31年ぶり共演者が「私は一生忘れないですよ」
俳優の瀬戸朝香が16日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。浜田雅功との共演時の思い出を語る。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸朝香。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
『HEY！HEY！HEY！』の収録以来31年ぶりの共演だったが、浜田が「思い出してんけど、『HEY！HEY！HEY！』の時ってイメージ悪かった？お前ヤンキーやろみたいなことあなたに言ってなかった？」と切り込むと、瀬戸は「言った！覚えてるんですか！私は一生忘れないですよ」と当時のことを根に持っていることが判明する。
その後も「普段買い物していても誰からも声をかけられない」という瀬戸に対し、浜田は「それは怖いからや、ヤンキーやから」と、ことあるごとに“ヤンキーいじり”を続ける。
今回は『ごぶごぶ』の名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催。浜田の愛する“中村屋”のコロッケよりも好きなコロッケを探す人気シリーズの第15弾となる。今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。
【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。
今回の相方は、前回に引き続き瀬戸朝香。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している。
『HEY！HEY！HEY！』の収録以来31年ぶりの共演だったが、浜田が「思い出してんけど、『HEY！HEY！HEY！』の時ってイメージ悪かった？お前ヤンキーやろみたいなことあなたに言ってなかった？」と切り込むと、瀬戸は「言った！覚えてるんですか！私は一生忘れないですよ」と当時のことを根に持っていることが判明する。
今回は『ごぶごぶ』の名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催。浜田の愛する“中村屋”のコロッケよりも好きなコロッケを探す人気シリーズの第15弾となる。今回エントリーしたコロッケ店は、日本橋や九条の老舗精肉店から、JR塚本駅前にある新進気鋭のお店まで多岐にわたる。とにかく甘くておやつ感覚で食べられるコロッケが好きだという浜田。「甘さが足りない」と一刀両断するコロッケもあれば、「これは…ほぉ」と、思わず感心するコロッケも登場。果たして“中村屋超え”のコロッケは現れるのか。