この場面で大仕事をやってのけた。BEAST X・中田花奈（連盟）が5月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。オーラスで2着目から逆転し、値千金のファイナル2勝目を飾った。

【映像】心臓バクバクのオーラス…大逆転を決める中田花奈

12日にデイリーダブルを決めて、2位以下を引き離す首位に立ったEX風林火山。他の3チームは、EX風林火山にトップを取らせないどころか、なんとかラスに沈めつつ、自チームの勝利を目指すしかない。

そんな当試合は起家から中田、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びでスタート。東1局では中田と萩原のめくり合いが勃発するも、萩原から東がこぼれ、中田がリーチ・ダブ東・裏3のアガリ。18000点（供託1000点）といきなりの高打点を手にした。

東1局1本場では先ほど大きな失点を喫した萩原が8000点（＋300点）のツモアガリ、東2局では萩原に滝沢が8000点（供託1000点）を献上した。2度の流局を挟み、東4局2本場では滝沢、中田がヤミテンで構え、萩原がリーチする中、滝沢から8索がこぼれ、中田が2600点（＋600点、供託2000点）を奪取した。

中田トップ目で迎えた南3局1本場、親の萩原と滝沢のリーチ合戦が勃発するも、萩原が執念のツモアガリ。12000点（＋300点、供託1000円）を奪取し、中田を逆転しトップ目に立った。

迎えたオーラス、1000点を追う立場になった中田は、赤2の手から喰い仕掛けて4索・7索待ちでテンパイ。すると中田がラス牌の4索をツモり、中田が値千金の逆転トップを飾った。

大仕事をやってのけた中田は「（トップの）風林火山さんと2着分、差を付けられてよかったです。トップ・ラス出来ないかなと思ったんですけど無理でしたね（笑）」とコメント。対局相手は対戦成績として“苦手な相手”と意識していたが「大事なところでこの成績なら……今までの（スコアが）ペタっとなくなるくらい良かったです」。

大事な一戦を粘り勝ちで見事に制した。リポーターに「（今日の戦いは）狙いとしてはバッチリですか？」と聞かれると、中田は「バッチリです！」と満面の笑顔を見せる。麻雀カフェ「chun.」を経営しているが、そちらに寄せられているファンからの声援が力になっているという。

最後に中田は「良い結果に出来て、本当にうれしく思います。優勝も見える位置にいるので、応援よろしくお願いします」と語り、キュートにビーストポーズを決めて見せた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）4万6600点/＋66.6

2着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万2600点/＋22.6

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）9800点/▲30.2

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1000点/▲59.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）