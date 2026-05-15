＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】熱海富士、懸賞束を見て表情が“一変”する瞬間,

手に汗握る熱戦が繰り広げられた五月場所の五日目、勝負が決した直後に見せた人気力士の「素の表情」がファンの心を鷲掴みにした。土俵上での激しい攻防から一転、目の前に差し出された懸賞束に対して見せた驚きと喜びが混じったリアクションに「ホクホク顔かわいい」「“オッ”て顔した」といったツッコミと称賛の声が相次いだ。

注目のシーンは、関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）と前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）の一番。熱海富士が寄り倒して2勝目（3敗）を挙げ、敗れた藤ノ川が2敗目（3勝）を喫した取り組み終わりで起こった。

立ち合い、藤ノ川が放った「パチン」と音のする強烈な右の張り手に対し、熱海富士は冷静に対応。藤ノ川の右腕を抱え込み、右を差して有利な体勢を作ると、身長187センチ、体重197キロの巨躯を活かして胸を合わせ一気に土俵際に攻め立てた。藤ノ川を土俵下まで豪快に寄り倒すと、館内は大きな拍手に包まれた。

ファンが注目したのはその直後に行われた勝ち名乗りの場面。行司の式守伊之助から懸賞金を差し出された瞬間、熱海富士は普段の細い目を一瞬大きく見開き、“オッ”と言わんばかりの表情を見せたのだ。

たびたび話題となる「懸賞ホクホク顔」をこの日も披露した熱海富士は、束になった懸賞を両手でがっしりと受け取ると、大切そうに左手に持ち替え、堂々と胸を張って土俵を下りた。

この分かりやすい“素”のリアクションに対し、ABEMAファンからは「懸賞金見て“オッ”て顔した」「賞金ゲットニコニコ顔」「懸賞ホクホクかわいい」といった温かい反響が続々。激闘を制した後の、なんとも微笑ましい一コマとなった。（ABEMA／大相撲チャンネル）