山下智久主演『正直不動産』“全員主役級”キャストを紹介 クセ強キャラクターの“迷”言でドラマをおさらい
俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』が、きょう15日に公開を迎えたのを記念して、ドラマシリーズをおさらいできる個性豊かな登場人物のキャラクター紹介映像が解禁された。
【動画】山下智久＆市原隼人が激しい殴り合い…映画『正直不動産』本編映像
映像では、本作を彩る一癖も二癖もある登場人物たちの“迷”言をドラマ版から厳選。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻くクセ者だらけの面々が登場し、「正直！クセが強すぎる!!」の言葉どおり、個性豊かなキャラクターたちの魅力を紹介する内容となっている。
まず登場するのは、登坂不動産に勤める＜嘘がつけなくなった営業マン＞永瀬財地（山下）。「こんな物件金もらっても住まないからな」、「その夢、一切かないません！」と、思ったことがそのまま口から飛び出してしまう永瀬。その姿に最初は憤慨する顧客たちだが、徐々に信頼を勝ち取っていく永瀬の【正直営業】は本作の見どころの一つだ。
そんな永瀬を支えるのは、カスタマーファーストの後輩・月下咲良（福原遥）。涙あり、笑いあり、全力で仕事に打ち込むそのひたむきな姿は物語に彩りを与える。さらに、2人の上司であるパワハラ営業部長・大河真澄（長谷川忍）は、昭和気質が抜けない言動で周囲を翻弄（ほんろう）しつつも憎めないキャラクター。
永瀬を取り巻く女性陣も一筋縄ではいかない面々。海外赴任中の恋人・榎本美波（泉里香）は、やり手の銀行員ながら酔っ払うと出てしまう秋田弁がトレードマークで、ドラマでは永瀬とつかず離れずの関係を続けてきたが、現在は遠距離恋愛中。そして美波の職場の先輩で“鬼軍曹”の異名を持つ愛原真耶（松本若菜）。永瀬と美波の恋の行方、愛原の映画での鬼軍曹ぶりも見逃せない。
忘れてはならないのが、永瀬の元同僚にして最大のライバル、不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）。「あんたは正直すぎて大嫌いだ」の言葉とは裏腹に、永瀬の正直営業に一目置いていて、今では永瀬と友情とも言える関係性ができつつある。そんな野心と実力を兼ね備えた桐山の存在が、劇場版でも物語を大きく動かしていく。
対するは、登坂不動産の宿敵・ミネルヴァ不動産。会社を率いるのは、手段を選ばず悪どい手段で登坂不動産を追い詰める社長・鵤聖人（高橋克典）。やり手新入社員の雪野遥香（見上愛）、情報通の副店長・花澤涼子（倉科カナ）、そして悪魔的スタイルのカリスマ営業マン・神木涼真（ディーン・フジオカ）。感情が高ぶるとタップを踏むのが特徴で、その華麗なダンスまでも狂気に見える圧倒的な存在感で、登坂不動産を追い詰めていく。
さらに、不動産業界の女帝として登坂不動産の太客でもあるマダム（大地真央）。そして、永瀬が不動産業界に身を置くきっかけとなった人物であり、社員を温かく見守る登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）の存在が物語を支える。
最後に勝つのは、”嘘つき“か”正直“か。劇場版でも、ドラマ版から続投する全員主役級の豪華キャストが集結。濃すぎるキャラクター同士の衝突が、予測不能の大波乱を巻き起こす。
【動画】山下智久＆市原隼人が激しい殴り合い…映画『正直不動産』本編映像
映像では、本作を彩る一癖も二癖もある登場人物たちの“迷”言をドラマ版から厳選。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻くクセ者だらけの面々が登場し、「正直！クセが強すぎる!!」の言葉どおり、個性豊かなキャラクターたちの魅力を紹介する内容となっている。
そんな永瀬を支えるのは、カスタマーファーストの後輩・月下咲良（福原遥）。涙あり、笑いあり、全力で仕事に打ち込むそのひたむきな姿は物語に彩りを与える。さらに、2人の上司であるパワハラ営業部長・大河真澄（長谷川忍）は、昭和気質が抜けない言動で周囲を翻弄（ほんろう）しつつも憎めないキャラクター。
永瀬を取り巻く女性陣も一筋縄ではいかない面々。海外赴任中の恋人・榎本美波（泉里香）は、やり手の銀行員ながら酔っ払うと出てしまう秋田弁がトレードマークで、ドラマでは永瀬とつかず離れずの関係を続けてきたが、現在は遠距離恋愛中。そして美波の職場の先輩で“鬼軍曹”の異名を持つ愛原真耶（松本若菜）。永瀬と美波の恋の行方、愛原の映画での鬼軍曹ぶりも見逃せない。
忘れてはならないのが、永瀬の元同僚にして最大のライバル、不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）。「あんたは正直すぎて大嫌いだ」の言葉とは裏腹に、永瀬の正直営業に一目置いていて、今では永瀬と友情とも言える関係性ができつつある。そんな野心と実力を兼ね備えた桐山の存在が、劇場版でも物語を大きく動かしていく。
対するは、登坂不動産の宿敵・ミネルヴァ不動産。会社を率いるのは、手段を選ばず悪どい手段で登坂不動産を追い詰める社長・鵤聖人（高橋克典）。やり手新入社員の雪野遥香（見上愛）、情報通の副店長・花澤涼子（倉科カナ）、そして悪魔的スタイルのカリスマ営業マン・神木涼真（ディーン・フジオカ）。感情が高ぶるとタップを踏むのが特徴で、その華麗なダンスまでも狂気に見える圧倒的な存在感で、登坂不動産を追い詰めていく。
さらに、不動産業界の女帝として登坂不動産の太客でもあるマダム（大地真央）。そして、永瀬が不動産業界に身を置くきっかけとなった人物であり、社員を温かく見守る登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）の存在が物語を支える。
最後に勝つのは、”嘘つき“か”正直“か。劇場版でも、ドラマ版から続投する全員主役級の豪華キャストが集結。濃すぎるキャラクター同士の衝突が、予測不能の大波乱を巻き起こす。