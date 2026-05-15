モデルでプロ雀士の岡田紗佳さん（32）が14日、歌手デビュー記者発表会に登場し、“デビューへの思い”を明かしました。

7月22日にリリースされる岡田さんの歌手デビューシングル『国士無双LOVE』。同タイトルのリード曲を制作したのは、5人組グループ・M!LKのヒット曲『爆裂愛してる』や『好きすぎて滅！』を手掛けた浅野尚志さん（36）です。麻雀（マージャン）用語を随所にちりばめた激しいビートと「ツモれ！ ツモれ！」と繰り返されるサビが強烈なインパクトを与える楽曲です。

音源を初めて聴いた時の印象について、岡田さんは「M!LKさんの作詞作曲の浅野さんに作っていただけるって聞いて、“え、いいんですか？”って。こんなにいまバズってる方に作ってもらえるって聞いて。で、曲も聴いた時にすごくステキな曲で、もしかしたら私でもバズれるかもしれないと思ったので、早く皆さんにお届けできたらいいなと思います」とコメント。

また、レコーディングの手応えについては「手応えはそこそこですね。“満貫”は少なくともありますね」と、プロ雀士ならではの回答をみせました。

■デビュー曲で「麻雀人口が増えていったら、それが一番うれしい」

岡田さんは、“デビュー曲を聴いてほしい人”について「麻雀プロのみなさんに聴いてみてほしいですね。やっぱり麻雀の要素がいっぱい入っているし、歌詞を決める時も“こういうワードどうかな？”みたいな感じで送ったりしていたので。それも採用されたりしたので、ぜひ見つけてほしいなと思います」と語りました。

記者から“チームメートは既に聴いているのか？”と聞かれると「いや、全然。皆さんびっくりされるんじゃないかなって思ってます」と、これからであることを明かしました。

また、“どのような人やところで聴いてもらいたいか”については「私の中で活動していて、一番“こうなったらうれしいな”ってずっと思っていることが、私がきっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀やる人がもっと増えればいいなとずっと思っていたので。こうやって麻雀の曲がはやって、“麻雀って何だろう”ってTikTokとか見た若い子が調べてくれたりとかして。どんどん麻雀人口が増えていったら、それが一番うれしいなと思っているので」と語りました。