あまりに分かりやすく不満を伝える超大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「ガン睨みw」「可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ピチピチの服』を買ったので、超大型犬に着せてみた結果→納得がいかずに…文句言いたげな『まさかの表情』】

ピチピチの服にご立腹！？

TikTokアカウント「bmd_benny」の投稿主さんは、バーニーズマウンテンドッグの『ベニー』ちゃんの日常を紹介しています。ベニーちゃんに新しいお洋服を買ってあげた日のこと。投稿主さんとしては絶対似合うと思っていたそうですが、いざ着せてみると、どうやらサイズ感が想像以上にピチピチだったのだとか。

体にぴったり張り付くような着心地が気に入らなかったのか、ベニーちゃんはみるみる不機嫌モードに。じーっと投稿主さんを見つめるその表情は、まるで「これ、本当に合ってると思ってる…？」と訴えているかのようだったそうです。

さらに、目を細めながら鋭い視線を送り続ける姿は、完全に「睨み顔」。素敵な服を着ているはずなのに、迫力だけは満点だったといいます。投稿主さんも、そのギャップに思わず笑ってしまったのだとか。

文句言いたげな表情で…

そしてベニーちゃんの不満アピールは、まだ終わりませんでした。そのままゴロンと仰向けになると、今度はチラリと牙を見せながら猛抗議。ムスッとした顔のまま「納得してませんけど？」という空気を全身から漂わせていたそうです。しかし、その怒り方があまりにも表情豊かだったため、怖いどころかむしろ可愛さが大渋滞。

投稿主さんいわく、ベニーちゃんはイタズラをしているときも「悪そうな顔」をするタイプなのだとか。感情が全部顔に出てしまうところも、大きな魅力のひとつなのかもしれませんね。

そんなベニーちゃんには、最近『ブイ』ちゃんという弟犬もできたそう。ふたりの絆はあっという間に深まり、にぎやかで幸せな毎日を送っているとのことです。

TikTokアカウント「bmd_benny」には、他にもベニーちゃん＆ブイちゃんの仲睦まじい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bmd_benny」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。