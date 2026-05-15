直視できない…ヒョリン、透けたスリットドレスで見せた弾力！しなやかな美しさに惚れ惚れ

ガールズグループSISTAR出身のヒョリンが、健康的な美しさを取り戻した。

去る5月13日、ヒョリンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】透け透け…ヒョリン、はち切れんばかりのドレス姿

キャプションには、何も綴らず、複数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真のなかで、ヒョリンはシースルー素材の水色のドレスを身に纏い、完璧なプロポーションを披露した。長い金髪をなびかせながら登場した彼女は、肩紐がずり落ちるような衣装でボリューム感を強調した。

特に、ヒョリンは力強い美しさで、視線を釘付けにした。太ももまで見えるスリットドレスで、引き締まったウエストとしなやかな手足の筋肉が目を引いた。

（写真＝ヒョリンInstagram）

彼女ならではの健康的な小麦色の肌も、健康的な美しさを加えた。自信に満ちた表情と佇まいが、その美しさをさらに輝かせていた。

これに先立つ投稿では、かなり痩せた姿で関心が集まった。しかし、今回ドレスを着て、「健康美の代名詞」と呼ばれた姿を取り戻した。流行の“細身”スタイルよりも、ヘルシーな魅力を活かした姿が、より深い印象を残している。

なお、ヒョリンはSISTARのメンバーとしてデビューし、数多くのヒット曲を世に送り出してきた。現在はソロ歌手としても精力的に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）