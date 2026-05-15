今日15日(金)は広く晴れて、にわか雨や雷雨もほとんどなさそうです。紫外線が強まる時期ですので、対策を心掛けましょう。最高気温は全国的に平年並みか高く、北海道でも25℃以上の夏日の地点が増加する予想です。暑さで体調を崩さないよう、お気を付けください。

雨傘よりも日傘が活躍

今日15日(金)は、日本付近は高気圧に覆われます。上空の寒気が離れて、大気の不安定な状態は解消するでしょう。

北海道から九州にかけて、おおむね晴れる見込みです。東海や近畿南部の一部では、にわか雨の可能性もありますが、昨日14日までのような激しい雨や雷雨にはならないでしょう。

沖縄は、先島諸島には梅雨前線に伴う活発な雨雲がかかる見込みです。一方、本島地方と大東島地方は、梅雨の晴れ間となるでしょう。





季節が進むにつれて、日差しの力が強まってきています。そろそろ、本格的な紫外線対策を心掛けましょう。買い物などの短い時間でも、日傘や帽子を使うと良さそうです。

最高気温 平年並みか高い 九州など真夏日も 北海道も所々で25℃超

最高気温は、全国的に昨日14日と同じくらいか、高くなるでしょう。

九州北部をはじめ、西日本を中心に30℃以上の真夏日の所がありそうです。東北や北海道は内陸ほど気温が上がり、25℃以上の夏日の地点が増えるでしょう。暑さで体調を崩さないよう、注意が必要です。

屋外での作業やスポーツなどをする際は、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。