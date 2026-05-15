PLAZAのクールアイテム特集♡ひんやりコスメで夏を快適に過ごそう

暑さや湿気が気になる季節に向けて、PLAZAでは毎年人気の「COOL ITEMS」プロモーションを2026年5月14日(木)から6月4日(木)まで開催。今年は“もっと涼しく、もっとかわいく”をテーマに、ひんやり感を楽しめるコスメやボディケアアイテムがさらに充実しました。持ち歩きしやすいミニサイズから、おうち時間を快適にしてくれるアイテムまで勢ぞろい。暑い夏を心地よく過ごせる、注目のクールアイテムをご紹介します♪

持ち歩きたくなる涼感アイテム

今回特に注目したいのは、人気フレグランスブランド「OHANA MAHAALO（オハナ・マハロ）」の新作シリーズ。

「OHANA MAHAALO フレグランス ポイントクールチャーム」は、ピカケアウリィ、ハリーア ノヘアの2種に加え、【PLAZA(+他2社)限定】のレイア マカラプアも展開。

各1,650円で、チャーム付きのコンパクトデザインが魅力です。冷感成分配合ジェルとクールタッチヘッドで、首元や手首などをひんやりケアできます。

また、「OHANA MAHAALO フレグランス ミニボディシートセット」は693円。さらに【PLAZA(+他1社)限定】の「ピカケアウリィ」セットも登場します。

ミニバッグにもすっぽり入るサイズ感で、夏のお出かけにぴったりです。

サボリーノ×ピュレグミの限定マスク誕生♡朝1分で潤う高保湿ケア

暑い夏を快適にする実力派コスメ

ひと吹きで瞬時にリフレッシュできる「SQUSE ME フローズンスプレー ホワイトサボンの香り」は1,320円。氷のようなシャリっとした使用感で、汗ばむ季節に活躍すること間違いなしです。

さらに、【PLAZA(+他1社)先行販売】の「YOLU トリーツ サマー リラックスナイトケア ボディソルベ」は1,540円。蒸し暑い夜でも、手首や首元に塗るだけでひんやり感を楽しめます。

汗対策アイテムとして人気の「Coolist アーバン アセダレーヌ フローズンモヒートの香り」は935円。外出先でもさっと使いやすく、暑さ対策におすすめです。

フェイスケアでは、【PLAZA(+他1社)先行販売】の「Saborino おつかれさマスク ピーチスパークリング」1,540円が登場。

ひんやり感と保湿ケアを同時に叶えてくれるので、暑さで疲れた肌をすっきり整えてくれます。

ピーチ香る癒し系クールアイテム

今年は“ピーチの香り”のクールアイテムも豊富にラインアップ。

「FERNANDA フレグランスモイストボディジェラート モモ」は1,540円で、塗るたびにジューシーな香りとひんやり感を楽しめます。

さらに、「SAVON&COシルキークールボディシート サヴォンドゥピーチ」は385円。持ち運びやすく、汗ばむシーンで気軽にリフレッシュできるのが嬉しいポイントです。

この夏はPLAZAの涼感アイテムで快適に♡

今年のPLAZA「COOL ITEMS」は、かわいさと機能性を兼ね備えたアイテムが豊富にそろい、暑い季節をもっと快適に楽しめるラインアップになっています。

限定商品や先行販売アイテムも多数登場するので、気になるアイテムは早めにチェックするのがおすすめ♡

バッグに忍ばせたくなるミニサイズから、おうち美容を格上げしてくれるアイテムまで、ぜひお気に入りを見つけてみてください。