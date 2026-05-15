親が住む家をいずれ住み継ぎたい、と考えたことはありますか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が実施した「将来、親の家を住み継ぎたいか」に関するアンケート調査によると、親の家に将来住みたいと思っている人は44.6％にのぼることがわかりました。また、親の家に住みたい理由は「経済的に助かる」が最も多くなりました。



【調査結果を見る】将来、親の家に将来住みたいと思う？

この調査は、親が持ち家に住んでいる500人を対象として、2026年4月にインターネット上で実施されたものです。



親が持ち家に住んでいる500人に対し、「将来、親の家に住みたいか」を尋ねたところ、「積極的に住みたい」が12.8％、「条件が合えば住みたい」が31.8％となり、合計で44.6％という結果になりました。



一方で、「住みたくない」と考えている人の割合は、「あまり住みたくない」（32.6％）と「全く住みたくない」（22.8％）と合わせて55.4％とやや上回っており、親の家を引き継ぐことに対しては慎重な姿勢を持つ人も多いことがうかがえます。



親の家に将来住みたいと答えた223人に理由を尋ねたところ、最も多かったのは「経済的に助かる」で27.8％でした。次に「立地がいい」が26.9％です。



そのほか、「住み慣れた地域がいい」（14.8％）、「思い入れがある」（14.3％）、「住み心地がいい」（13.9％）という結果となりました。



このことから、親の家に住みたい理由は大きく「安心感」と「合理性」の2つに分けられることが分かります。特に、経済的なメリットや立地の良さといった実利的な要素を重視する人が多い傾向です。



また、「住み慣れた地域」「思い入れ」「住み心地」といった感情的・心理的な理由を挙げる人もおり、暮らしやすさや愛着も判断材料となっていることがうかがえます。回答者からのコメントは以下の通りです。



＜1位 経済的に助かる＞

・家賃負担がなく、生活費を抑えられる（20代 男性）

・80年前に祖母が買った土地で、今では高騰して資産として十分価値があるからです（30代 女性）

・私自身に持ち家を購入するだけの収入がなく、将来的に親と同居関係を構築できるならばベストだと思うから（40代 男性）



＜2位 立地がいい＞

・両親の住んでいるところが東京都内で、立地は悪くない（20代 男性）

・駅から近いし、病院や商店街もあって老後不便がなさそうだから（30代 女性）

・比較的治安が良いとされている地域に建っているので。徒歩圏内に生活必需の施設が多数あるのも良い（40代 女性）



＜3位 住み慣れた地域がいい＞

・地域にも問題なく、馴染みのある場所から離れたくないので、持ち家をもらおうと思ってます（30代 女性）

・住み慣れた土地で暮らしたいから（40代 男性）

・安定して稼げる仕事さえあれば、友人も地元にいるので住みたい（40代 女性）



＜4位 思い入れがある＞

・家での思い出ももちろんありますし、親が長年かけて築いてきたお家なので住みたいというのもあります。きれいにし続ければ長年住めると思うので、積極的に住みたいと感じています（20代 女性）

・自身が長男である。また自身が生まれたタイミングで建てられた家であり、思い入れが強い（30代 男性）

・実家には思い出もあるので、住んでもいいと思っています。ただ今の生活や家族の希望もあるので、条件が合えばという前提です（40代 男性）



＜5位 住み心地がいい＞

・自分が一軒家で育ったため、慣れている。子どもが産まれて部屋数や広さなど、育てやすい住居環境は一軒家のほうが有利だと思うため（20代 女性）

・自分が育った家で、住み慣れている（30代 男性）

・田舎で昔ながらの造りですが、空気が循環していて、夏は風が通って涼しく、住みやすいからです（50代 女性）



一方、親の家に将来住みたくないと答えた277人に理由を尋ねたところ、最も多かったのは「立地が悪い」で37.9％、続いて「築年数が古い」が33.2％という結果でした。



利便性の低さを理由に挙げる人が目立ち、「立地の悪さ」や「建物の老朽化」「間取りの使いにくさ」などが、快適な生活を妨げる要因として認識されています。



「すでに自分の持ち家がある」「現在の住まいから離れており、引っ越しやUターンが難しい」といった事情も、住み継ぎへのハードルを高める要因となっているようです。



また、「条件が合えば親の家に住みたい」と答えた人などを対象に「親の家に住むための条件」を尋ねたところ、1位は「リフォームをする」（56.4％）という結果になりました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



＜1位 リフォームをする＞

・ある程度リフォームを行いたいです。壁紙や柱など毎日目に入るところがきれいになれば、住んでいても心地よいと思います（20代 男性）

・フルリフォームをして、快適に住める状態なら住みたいと思います（30代 女性）

・できればフルリフォーム、最低でも水回りは新しくしたい。雪国なので、雪対策も施されているといいです（50代 女性）



＜2位 耐震性に問題がない＞

・立地よりも耐震性。耐震性があるのであれば問題ない。リフォームは住んでから決めてもいい（30代 女性）

・静岡県なので耐震性に問題がないかは重要です。元々は自分が住んでいた家なのでリフォームはあまり気にならず、荷物も自分の親のものなので自分で片付けることに抵抗はありません（30代 女性）

・最低限の耐震性に問題がなければ、あとはとくに条件などはないです（40代 女性）



＜3位 荷物が整理・処分されている＞

・親の荷物がすべて処分されており、すぐに住める状態であること（20代 男性）

・親の長年の荷物が適切に整理・処分されており、自分たちの家族がすぐに生活を始められる清潔な状態であることも重要です（30代 女性）

・一部の家具・電化製品を除いて、荷物は処分されていること（50代 女性）



【出典】

株式会社AlbaLink／訳あり物件買取ナビ