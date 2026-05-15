新学期が始まりました。クラス替えや新しい担任の発表とともに、PTAの役員決めが気になる保護者も多いのではないでしょうか。



【グラフ】新年度のPTA会長は男性ですか？女性ですか？

株式会社インタースペース（東京都新宿区）が運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した「PTA会長」に関する調査によると、PTA会長は「男性」と答えた人が半数を超えたそうです。寄せられたコメントからは、地域とのつながりや仕事の状況などを理由に、男性が選ばれているケースが多いことがうかがえます。一方で、くじ引きや持ち回りなど、学校ごとに選出方法の違いも見られました。



この調査は、子どもがいる人・妊娠中の人518人を対象に、2026年2月〜3月にインターネットで実施したものです。



PTA会長の選び方と男性が多い理由

「新年度のPTA会長は男性ですか、女性ですか」と聞いたところ、男性は56.0%で半数を超えました。女性は29.3%、その他は14.7%でした。PTA会長は男性が多数派であることがわかります。



なお、男性が多く選ばれる理由として、次の意見が寄せられました。



▽毎年男性が会長で、公務員か自営業で時間が取れる人

▽地元の市議の息子さんや、昔から地元で農業を営んでいる人。暗黙の了解（栃木県）

▽毎年『オヤジの会』から選出されているので男性ばかり（福岡県）



PTA会長は学校と地域をつなぐ役割を担うことも多く、「時間の融通がきく人」や「地域との関係性がある人」が選ばれやすい傾向があるようです。その結果、自営業や地域の有力者など男性が多い立場の人が会長を務めるケースも見られました。



一方、「女性」と回答した人は3割弱でした。女性のPTA会長については、次のようなコメントも寄せられています。



▽立候補者がいなければくじ引き。くじ運のない私は春から副会長、来春は会長になる予定



PTA会長のなり手がなかなか現れず、くじ引きや持ち回りで決まるケースが多いようです。



▽高校では3年間続けて役員を務める必要がある



のような声もあり、心理的な負担を感じる人もいました。



女性のPTA会長が少ない背景には、フルタイム勤務の増加や家庭内の負担があると考えられます。調査を行った同メディアは、「『なりたくない』というより、『引き受けにくい』事情が背景にある可能性」と述べています。



なお、寄せられたコメントを見ると、PTA会長の決め方は大きく分けて次の3パターンにわかれました。



【持ち回り・義務型】



地域ごとに順番でPTA会長を選びます。



▽地区で持ち回り。順番に交代で出しています

▽毎年地区交代でくじ引きをして決めています



特に生徒数が少ない学校では、「小学校から中学校までの間に一度は役員を経験する」という声もありました。



【推薦型】



役員経験者の推薦や人脈を通じてPTA会長が選ばれます。



▽部長から会長の流れが出来上がっている

▽現任の会長からの推薦



既存の人脈から役員が決まるため、「活動がスムーズ」といった利点もあるようです。



【くじ引き・ボランティア型】



PTA会長に立候補する人がいない場合は、くじ引きで決めるケースもあります。



▽くじ引き

▽5年生の保護者の中から決定。立候補者がいなければくじ引き（新潟県）



ただし、近年はトラブルを避けるため、ボランティア制を採用する学校もあるようです。



◇ ◇



今回の調査では、半数以上が「PTA会長は男性」と回答しました。PTA会長には「時間の融通がきく」「地域とのつながりがある」といった条件が重視されるため、地元の名士や自営業の男性が選ばれるケースが多いようです。



仕事や家庭との両立を理由に、PTA活動を負担に感じる人は少なくありません。一方で、PTAを通じて役員同士のつながりが生まれ、周囲の支えを受けながら乗り越えられるケースもあります。



共働き世帯の増加や地域社会の変化をふまえ、調査を行った同メディアは「PTA活動には性別に関係なく、無理のない形で関われる仕組みや、負担を分担できる体制づくりが求められていくのかもしれません」と述べていました。



【出典】

ママスタセレクト（株式会社インタースペース）