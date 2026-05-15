吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である吉田裕＆前田真希夫妻。とはいえ、ときには吉田が家にいられずホテルに宿泊しなければならないほどの夫婦喧嘩をすることも。最近でも、吉田が妻を号泣させる“事件”があったそうで……。

【TVer】なんでこんなことに…吉田裕が妻・前田真希を号泣させた“恐怖の一夜”の一部始終

「夫婦喧嘩後の仲直りのルール」という話題で、妻の怒りを収めるため「家に帰らずホテル泊」することもあると明かした吉田。子どもが生まれる前は大喧嘩の際に妻が実家に帰っていたが、出産後は「僕が出て行かなくちゃいけないルールに変わった」そう。家を追い出されるほどの喧嘩になると、吉田はホテルに泊まっていると語り、スタジオの笑いを誘った。

「何したらそこまで怒らすの？」というなるみの質問に吉田は、最近起きた“ある事件”について語り始めた。節分の日、吉田が鬼役で盛り上げると、4歳の息子は大喜びだったという。

これに味を占めた吉田は1週間後、「もういっぺんやったろ」と思いつく。仕事から帰ると、鬼のお面をつけてインターホン越しに「この家に言うこと聞かないヤツはいるのか！」と叫びながら玄関ドアをドンドンドンドン！ さらにドアノブをガチャガチャガチャ！

息子が喜ぶと思って勢い良く家の中に入っていった吉田だったが、目に飛び込んできたのは怯えきった様子で「キャーッ！！」と泣き叫ぶ妻・前田の姿だった。

「ほんっとに怖くて……」と振り返った前田。吉田は「声で分かると思うでしょ」と弁明したが、前田は「わからない！」と激しくかぶりを振る。そして吉田はホテルで反省することになったそうだ。

さらに吉田は、“自宅に戻ってOK”のサインについても説明。ホテルから帰宅し、そっと鍵を開けた際、チェーンが外れていたら許してくれている証拠で、チェーンがかかったままのときは「あかんあかんあかん！」とそっと鍵を閉めるのだと語り、再びスタジオの笑いを誘った。

吉田裕＆前田真希夫婦の“恐怖の節分事件”の一部始終は、5月11日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で語られた。

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