開催：2026.5.15

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 3 - 8 [マリナーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。

アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

1回表、5番 ルーカス・レイリー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 HOU 0-3 SEA

3回裏、3番 ヨルダン・アルバレス 2球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-3 SEA

4回表、8番 ミッチ・ガーバー 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 HOU 1-5 SEA

6回表、9番 コール・ヤング 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 HOU 1-7 SEA

6回裏、6番 ブレーデン・シューメイク 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 3-7 SEA

8回表、6番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 HOU 3-8 SEA

試合は3対8でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで2勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 06:12:23 更新