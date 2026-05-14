ディオールのフレグランス「ミス ディオール」シリーズに2つの新商品

「ディオール（DIOR）」が、「ミス ディオール」シリーズからハンドクリームとボディクリームを5月29日に発売する。一部店舗および公式オンラインブティックでは5月20日に先行発売。

【画像をもっと見る】

同商品はピオニーやローズ、ホワイトムスクを重ねた「ミス ディオール ブルーミング ブーケ」のフローラルノートの香り。いずれもフォーミュラとパッケージを刷新し、セントフォリアローズ由来のローズウォーターを配合、肌にうるおいを与える設計とした。

「ミス ディオール ハンド クリーム」（50mL 8250円）は、自然由来成分97%配合。ベタつきにくいテクスチャーで、手肌をなめらかに整える。「ミス ディオール ボディ クリーム」（150mL 1万4080円）は自然由来成分90%配合のバームテクスチャーを採用し、溶け込むようになじみ、なめらかな肌へ導く。

パッケージはピンクカラーを基調に、クチュールらしいスタイルを演出する千鳥格子モチーフをデザイン。ハンドクリームはコンパクトなケース、ボディクリームはフロストピンクのガラス容器とベルベット調キャップを採用した。

同ラインではシャワージェルやボディミルク、ヘアオイル、ヘアミストなどのバス&ボディアイテムもラインナップし、シリーズを通したフレグランスルーティンを提案する。

◾️公式サイト